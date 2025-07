El BNG carga contra Educación por el horario de Rubiáns

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía cuestiona con dureza a la Consellería de Educación por su actitud con la asociación de padres de alumnos del colegio de Rubiáns, a quienes han negado una vez más el cambio de horario lectivo que familias y profesores llevan reclamando desde hace más de una década.

Los nacionalistas tildan de «impresentable» el resultado de la reunión que los padres mantuvieron el pasado jueves con altos cargos de Educación en Pontevedra, quienes eludieron comprometerse con la reclamación de Rubiáns. Para el BNG, la actitud de la Consellería responde «a una decisión política, meramente económica, y que una vez más va en la línea del Partido Popular de no apostar por la defensa de la educación pública».

El colegio de Rubiáns tiene un horario distinto al de los demás centros de Primaria de Vilagarcía, lo que genera problemas de conciliación a los padres y obliga a los niños a comer en poco más de un cuarto de hora. La comunidad educativa ha reclamado un nuevo horario, similar al de las demás escuelas, pero por ahora sin éxito. «La situación existente ahora mismo, no responde a criterios ni pedagógicos ni médicos, es más, va en contra de ellos», añade el BNG en un comunicado difundido ayer.