La vieira crocante reina en una edición trepidante de la fiesta cambadesa

La Festa da Vieira de Cambados marcha a un ritmo superior al previsto por la organización. Las largas colas han sido la estampa habitual desde que la carpa abrió el jueves y la versión crocante con crema de calabaza especiada se ha erigido como la opción más popular de las cuatro ofertadas.

Desde la empresa comercializadora de la cofradía, Porto de Cambados, están muy satisfechos porque la exaltación «supone una gran publicidad para la firma y para el pueblo», explicaba ayer su gerente, Javier Milleiro, quien durante estos días ha ido yendo y viniendo con cargamentos de producto para nutrir la cocina, dirigida por el chef Miguel Mosteiro y su equipo de Gastrolab Arousa.

Un grupo en la carpa de degustación. | Iñaki Abella

El responsable destaca la fecha de celebración, en pleno verano, porque «permite que se siga hablando de nuestra vieira de la ría de Arousa, que tiene unas cualidades diferentes a otras. No es una cuestión de ser presumido y decir que es la mejor, cada una tiene las suyas». Por ejemplo, según el gerente, la arousana tiene una carne más clara que la del norte y ya no habla de las extranjeras.

El caso es que es un manjar muy de Navidad, que es cuando se desarrolla la campaña extractiva de este recurso, así que nunca está de más recordarla en otras épocas. Pero sobre todo, «lo importante es que la gente salga satisfecha y sepa que está comiendo un producto gallego», añadía Milleiro.

Mientras comentaba la marcha del evento, sonaba la música de la charanga Fanfarria Furruxa y tenía lugar el primer showcooking de la fiesta -del Obradoiro de Hostalería do Salnés-, que acompaña la degustación con un programa paralelo que también continúa hoy. En concreto, habrá un taller de cocina para aprender nuevas elaboraciones con Mosteiro y conciertos de Take it Easy y sus versiones de los temas más populares del pop y el rock de todos los tiempos, y de Rock & Prol, a las 13.30 y 22.30 horas respectivamente.

Una de las colas para recoger las raciones. | I. Abella

El evento cumple 21 años de celebración y quiere marcar su propio récord vendiendo más de 16.000 unidades. Desde Porto de Cambados indican que, aunque el ritmo es elevado, «si hicieran falta 20.000, las hay». Y es que siempre que la campaña lo permite, se deja un stock ultracongelado para atender la demanda del resto del año y la del evento.

Las elaboraciones son cuatro, incluyendo una de las novedades introducidas el año pasado: la vieira crocante con crema de calabaza especiada. De hecho, se ha mantenido como la más popular entre los comensales, aunque las elaboraciones tradicionales, al horno y en empanada, siguen siendo muy cautivadoras, sobre todo entre los turistas.

El arroz también está recibiendo alabanzas estos días en la carpa y, además, este año va acompañado de tres volandeiras en concha, a mayores. De este modo, se promociona otro de los productos del catálogo de Porto de Cambados, una empresa fundada por la el pósito de pescadores para que el beneficio de la venta de determinados recursos repercuta en la masa social.

Cabe recordar que para la organización de la Cofradía de Pescadores San Antonio cuenta con apoyo de la Consellería do Mar y el Concello de Cambados. Y en cuanto a los precios, van de los cinco a los seis euros.