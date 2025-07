Probar los mejores vinos de las Rías Baixas es posible durante todo este fin de semana en Meaño

Arrancaba en la tarde de laye la «XXIV Festa do Viño» con el brindis protocolario de las autoridades y los deseos de una exitosa feria del albariño que organiza el Concello meañés, presidido por Carlos Viéitez, para poner en el escaparate sus mejores de la Denominación de Orixe Rías Baixas. La apertura se llevaba a cabo a las 20.00 horas y, tras ello, se procedía a levantar las persianas de la veintena de casetas de las bodegas en la carpa, además del servicio de cocina que se prestaba en una cubierta sita en el exterior para la degustación de diferentes platos típicos.

Asistentes a la Festa dos Muíños el pasado año. | Noé Parga

Tributo a Juan Pardo

La carpa registró un gran ambiente durante el acto de apertura, con público entre curioso y ávido por probar los vinos, y otros de escuchar el concierto «Juan Pardo sinfónico», que se ofrecía a continuación en la zona de carretera, con los solistas Lys Pardo y Antonio Barros, acompañados por la Banda Unión Musical de Meaño, bajo la batuta de Diego Javier Lorente López.

Fue una hora plena de tributo a Juan Pardo, en la que ofrecieron nueve canciones, entre ellas «Caballo de batalla», «No me hables», «La charanga», o «Xuntos» con el que se cerraba el concierto, amén de otros temas compuestos por Juan Pardo para Los Brincos («Un sorbito de champán»), Fórmula V («Busca un amor»), Juan y Junior («Anduriña») o Rocío Jurado («¿Por qué me habrás besado?») y que formaron parte de la vida de toda una generación.

Tras el concierto, el relevo musical lo tomaba una verbena amenizada por la orquesta Los Players, en pase único, a lo que siguió una sesión discoteca a cargo de dj Paco Vulkano hasta el cierre de la carpa festiva.

Para ello, como en anteriores ocasiones, se procedía al corte de la carretera PO-9303 en el tramo entre el cruce del lugar de A Feira y la iglesia parroquial, habilitando la Policía Local distintos itinerarios alternativos por viales secundarios, corte que estará vigente durante todo el fin de semana y que deberán tener en cuenta los usuarios de la vía.

Hoy, marmitaco de bonito

Hoy sábado la apertura de la carpa tendrá lugar las 12 del mediodía y se mantendrá operativa de forma ininterrumpida hasta altas horas de la noche. Una jornada que vendrá protagonizada por la recepción de cofradías gastronómicas llegadas desde Francia, Portugal, Canarias, País Vasco, Cantabria y Asturias, para compartir fiesta. En el apartado gastronómico, el momento álgido se registró a mediodía para que la Cofradía del Bonito de Norte de Colindres (Cantabria), junto con la anfitriona Corazón do Salnés, cocinarán en plena plaza en cuatro grandes ollas un suculento marmitako de bonito, elaborado merced a dos bonitos de 15 kilos cada uno traídos desde Cantabria, y que estará acompañado de pataca gallega, para repartir cerca de un centenar de raciones.

Buen apetito

A buena fe que las cofradías llegarán con apetito después de realizar juntos a las diez de la mañana una caminata tonificante por la ribera del río Chanca entre los molinos de Lores y Simes, si bien podrán recuperar fuerzas en su regreso con un ágape a pie de molino.

Luego, por la tarde, a las 20.00 horas en la carpa, turno de la charanga OT para amenizar aledaños e interior para reforzar con su música el ambiente festivo. Tras ello, a las 22.00 horas, sobre el escenario de la carretera, ofrecerá un concierto con entrada libre la mítica formación «A Roda», a la que seguirá una verbena a las 23.00 horas con la orquesta La Oca Band, también en pase único.

El dj Quico será el encargado de llevar la música hasta el cierre de la carpa.

Carpa de resguardo

Para hacer realidad esta fiesta se habilitó una carpa de 400 metros cuadrados dispuesta por Carpas Pontevedra -empresa a la que se le asignó la feria por un importe de 18.101,60 euros-, zona de copas en el exterior y de gastronomía bajo el arbolado, espacio este último equipado con 40 mesas y 80 bancos con capacidad para albergar de manera simultánea a 320 comensales.

Al ambiente festivo contribuyen los 2.000 metros de guirnaldas con luz led que engalanan el centro de la localidad.

En cuanto a la venta de vinos por copa o botella, los precios varían en función de la bodega o el caldo elegido por el público.

Desde los albariños blancos a tintos Rías Baixas, pasando por espumosos, se podrán degustar este fin de semana en la feria meañesa.