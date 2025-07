El Atlantic Fest convierte los campings en la solución a la falta de plazas hoteleras

El Atlantic Fest ha arrancado por todo lo alto y su zona de acampada no iba a ser menos. El camping Río Ulla pone en evidencia la carencia que sufre la localidad de Vilagarcía en cuanto a número de plazas hoteleras. «Contamos prácticamente con un lleno», asegura Jesús Bóveda, gerente del camping que vive la mejor época del año. Ya son cuatro años colaborando como zona de acampada oficial del Atlantic Fest y el éxito se repite como cada verano. Se ofertan 465 plazas, repartidas entre parcelas para tiendas de campaña, zonas para caravanas, bungalows y apartamentos más exclusivos. Muchos repiten año tras año. Un grupo compuesto por una pareja ferrolana y dos celanoveses, vuelven confesando que «somos mayores», para ver Primal Scream y Slowdive. Aseguran que, como habituales del cartel, que «Los Planetas deberían venir siempre». Ya son varios años optando por la opción de la tienda de campaña, «porque estamos ahorrando para la autocaravana», cuentan.

El dúo cordobés en el glamping esperando la actuación de Primal Scream. | Iñaki Abella

Los precios varían según el tipo de alojamiento . La opción más barata es la tienda, que va desde los 13 euros por persona al día. Optar por acampar con furgoneta o caravana ascendería hasta los 18 por cabeza. Las alternativas más costosas son los apartamentos y bungalows, que oscilan entre los 75 y los 140 euros por noche.

Jesús Bóveda, gerente del Camping Río Ulla contento con el éxito y el trato de la gente. | Iñaki Abella

Desde la organización están «muy contentos», ya que se trata de una clientela muy tranquila y que, además, consume en las instalaciones. Han reforzado los servicios de limpieza y cafetería, ya que este fin de semana es el que acumula más gente de todo el año en Vilagarcía según Alberto Varela, rondando las 45.000 personas.

Una casa con ruedas

Una de ellas es Ana, una freelance toledana que recorre todo el país con su furgoneta. «Llevo diez años con ella y me acabo de comprar una más grande para trabajar, pero me la están camperizando», explica. Tras haber asistido al Espina Fest en el Bierzo hace unas semanas, ayer llegó de Asturias y durmió en la playa. A pesar de su todavía corta estancia, confiesa que «las vistas son preciosas y las instalaciones son estupendas». Ante la ola de calor, cree que hasta el mes de septiembre no volverá a Toledo.

Además, el recinto cuenta con una multitud de actividades complementarias como piscina, pista de tenis, campo de fútbol y de baloncesto e incluso tirolinas. Como extras, también incluye una zona de barbacoa, playa privada, duchas, lavaderos y fregaderos, convirtiéndose en una gran opción para los asistentes al festival.

Ana ya tiene su furgoneta puesta a punto para disfrutar de tres días de festival. | Iñaki Abella

«El autobús es lo mejor»

Otra de las ventajas que ofrece este suplemento, es el servicio de lanzaderas. Al estar a unos cuatro kilómetros de distancia del recinto, el Atlantic Fest ofrece autobuses desde las once de la mañana. Durante la jornada de hoy se prolongarán hasta las cuatro de la madrugada, mientras que para mañana solo estarán hasta las 16.00 horas. El trayecto dura entre cinco y diez minutos y los visitantes que cuenten con la pulsera del camping podrán hacer uso del servicio las veces que lo deseen. Todos coinciden en que «es lo mejor porque te despreocupas de todo».

Lucas y Diego se estrenan con el Atlantic este verano, ambos de Córdoba, esperan que no llueva porque «somos gente de poca agua». A pesar de haber pasado la noche previa en un hotel, escogieron el glamping, ya que los apartamentos se escapaban de su presupuesto.

El crecimiento en estas fechas es exponencial, recibiendo a gente de diferentes puntos de España e incluso extranjeros como ingleses y escoceses, que «son los que más se hacen notar». El objetivo del camping es «ofrecer un servicio de calidad para que la gente esté a gusto y repita», sostiene Bóveda.