«Lo de poder expresar con música cada etapa de mi vida ya me hace feliz»

Xoel López es otro de los nombres que no pasa desapercibido en el cartel de un Atlantic Fest que arranca esta misma tarde en la playa de A Concha. El músico coruñés (1977) se pone en la piel festivalera tras una gira nacional en salas para tocar en un lugar que considera su casa y con el que ha crecido prácticamente de la mano. El escenario Galicia Calidade le espera mañana por la tarde con su inconfunfible sello atlántico.

Acostumbrado a tocar en tantos lugares, ¿es capaz de discernir lo que está por venir en función de donde tenga que tocar?

Hago ese ejercicio siempre, con la ventaja en este caso de que Atlantic Fest es casa, lo conozco muy bien y no tengo que hacer el ejercicio de salir a un terreno desconocido. Es cierto que suelo hacer en general el prepararme mentalmente para cada contexto, también cambia el repertorio en función del envoltorio en el que estés. Hay que seleccionar y adaptarse al sentido y al espíritu de donde estás. El hecho de llevar años en esto te da también la ventaja de tener un repertorio muy amplio con el que jugar. Es cierto que vengo de hacer una gira de salas y ahora toca hacer conciertos más festivaleros. Ya me quité la necesidad vital que tenía de salas y ahora toca ir un poco más al turrón.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando toca centrarse en el Atlantic Fest?

Son muchos condicionantes los que ofrece un festival como este. El primero es el tocar de día. Tienes que ponerte en el lugar de la persona que mira hacia el escenario. Todo cambio en función de si va a estar en una butaca o saltando con su cerveza en la mano, son conciertos totalmente diferentes. Además, está el tiempo, nosotros en el Atlantic Fest tendremos sobre 80 minutos, que está muy bien para un festival, pero te ves obligado a elegir bien las canciones y a que suenen como un todo y en una dirección planificada. La gente está en verano y quiere bailar y pasar el mejor rato posible. Se pierde la intimidad de las salas, pero se ganan otras cosas.

Hablando de Atlantic, no creo que haya un músico más atlántico que usted. Anda que no es un océano que le haya influenciado. ¿Estoy en lo cierto?

Non hai un máis atlántico ca min (bromea). Conozco a los organizadores del Atlantic Fest de toda la vida incluso desde el Festival do Norte, y también son unos grandes defensores de lo atlántico. A mi primer disco como Xoel le puse «Atlántico» y lo hice casi como un alegato frente al Mediterráneo, no tanto al de Serrat, pero un poco también. El Atlántico es un océano que me marca muchísimo y que también me aporta muchas influencias para mi música.

Llega el verano y le toca cambiar el paso. Estaba usted en una gira de salas y ahora le esperan miles en la playa de A Concha.

Toca adaptarse. En medio de festivales todavía tengo un concierto en el Teatro Real, pero en las salas también es verdad que tenemos un repertorio más fijo de casi dos horas. Me quedé a gusto con esa gira. Tenía muchas ganas y fue un antojo mío. No hubo ningún aliciente más que el del propio deseo personal de hacerlo. Incluso hemos dejado abierta la posibilidad de hacer algún concierto más de sala después del verano y Vigo está entre las posibilidades.

Xoel en uno de sus conciertos en Castrelos. / Jose Lores

Da la sensación de que usted siempre ha hecho lo que siempre le ha apetecido musicalmente.

Mi carrera siempre siguió un poco el instinto, la inspiración, lo que consideraba bello… Siempre buscando esa verdad. Nunca me traicioné. He sido poco práctico, pero es que como siento que soy más feliz. A nivel laboral igual fueron decisiones un poco más torpes, pero prevaleció siempre lo artístico y mi intuición. A la larga estoy teniendo la carrera que yo quería haber tenido. Sin un éxito abrumador, pero con ambiciones cubiertas.

Tal como está esto de la industria, lo suyo parece casi un privilegio.

En un principio mi apuesta personal fue una osadía que se convirtió en un privilegio. Fue una intuición o una casualidad, pero me llevó a donde pensaba que me llevaría. Llego de forma natural, aunque yo también lo busqué. Siento que tengo una carrera sana, no me debo a nadie e hice de la libertad la suerte de que el público se fuese enganchado. También hubo épocas malas, pero siempre piqué piedra buscando metas accesibles.

Si bien al principio usted era un referente del indie, ahora etiquetar a Xoel creo que le sería difícil hasta al propio Xoel.

Al final, esa parte indefinible es la que me define. Hay una parte que puede ayudar a orientar a alguien sobre mi música, ya sea folk, rock, pop, sonidos latinos, indie.., pero yo siempre pongo la canción por encima de todo porque es difícil definir un crisol de músicas y el que todo me vale si me inspira. Todo lo veo como un posible ingrediente para mis canciones porque me define esa apertura de miras. Con las etiquetas no juego porque no quiero poner puertas al campo, aunque creo que sirven para orientar al público.

Con permiso, y tomando el apelativo por el que se conoce a Moncho Fernández en el baloncesto, pero usted también parece un alquimista de las músicas.

Absolutamente me identifico con ese apelativo. Tomando como símil el caso del baloncesto, la canción es lo más importante y juego con todas las posibilidades tácticas de la música para alcanzar lo que busco que es una buena canción o, en baloncesto, un buen juego. Luego ya está el ganar o el conectar con el público, en mi caso, pero para ello toca ir variando en función del rival y del contexto.

¿Un músico tan libre como Xoel se pone metas por delante en su profesión?

Siempre hay cosas en la que seguir evolucionando. Ahora me pillas grabando y siento que se puede ir un poco más allá en el sonido, en las mezclas… Sin embargo, el hecho de ir reflejando en canciones mi forma de entender el mundo ya es suficiente. Lo de expresar con música cada época de mi vida me hace feliz. Lo demás sucede de forma natural. Siempre queda una vuelta de tuerca por dar. No digo que haré un disco de jazz egipcio, pero tampoco es una amenaza (risas).

La fusión de ritmos e influencias forma parte de la manera de hacer de Xoel. / Víctor Echave

Alguien como usted que es capaz de conjugar tantos estilos e influencias, ¿cómo lleva los procesos de composición?

Hay una parte muy importante para crear que es manejar la obsesión. Es infinito todo aquello en lo que puedes trabajar para perfeccionar. Por eso hay que lidiar con la parte obsesiva y a la vez quedarse cerca. Creo que una ligera obsesión, bien controlada, te puede llevar a acercarte a la excelencia

¿Quién es Kin Martínez (Esmerarte) para Xoel López?

Llevamos desde 2001 codo con codo y somos familia. Es un pilar básico para mí, vamos de la mano a nivel esencia, en lo gordo y en lo básico. Es el que siempre está ahí y con el que tomo las decisiones importantes, también me acompaña en procesos artísticos. El antes era más manager al uso y él sabe lo que hemos bregado en épocas de cambio y en momentos nada fáciles.

En «Caldo Espirito», su último trabajo de estudio, ¿qué quiere que se encuentre en él quien lo escuche?

Justo representa esa alquimia de la que hablábamos. Suena un poco a pócima y a mezcla del caldo, calor en italiano y, también, un poco la búsqueda de una cierta calidez en una sociedad que encuentro frívola. Busco aflorar esa espiritualidad en la que creo, esa parte más humana que se echa de menos.