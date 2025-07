Tradición frente a la responsabilidad: la otra polémica del Carmen en Carril

No todo fue alegría y fiesta durante la celebración del Carmen en Carril. Las bombas que tradicionalmente anuncian la fiesta no se lanzaron este año ante la presión de colectivos animalistas y medioambientales. La cercanía del Parque Nacional de Cortegada —a menos de 300 metros— generó controversia, a pesar de que los organizadores contaban con los permisos del Concello.

Javier Otero, influencer animalista, denunció la situación con el apoyo de varias asociaciones, presionó a la cofradía y contactó con los responsables del parque para frenar la acción. En cambio, el patrón mayor de Carril, Javier Quintáns, aseguró que la Policía Local no puso impedimentos. Con todo, explicó que «optamos por no lanzarlas debido al riesgo de incendio por las altas temperaturas». Aunque es poco partidario de esta práctica, recalcó que forma parte de una tradición y que «si quisiera echarlas, las echo, se tiraron siempre y se van a seguir tirando». La procesión salió adelante sin pirotecnia, pero el debate quedó más abierto que nunca.

«Es una práctica obsoleta y perjudicial para la fauna, argumenta Otero. Su objetivo es continuar utilizando su alcance en redes sociales para visibilizar este tipo de casos y erradicar la pirotecnia. Incluso, asegura que «si en las fiestas de San Roque o San Fidel hay bombas, utilizaré mi repercusión para que la cofradía y el Concello reciban una sanción».

Por otra parte, Quintáns cuenta que «no me gustan las bombas, pero no por temas ecológicos, lo veo un gasto innecesario». No obstante, defiende que forma parte de una tradición muy arraigada a las fiestas.

Mientras, el reconocido creador de contenido, que acumula medio millón de seguidores en redes, cargó contra el Concello sosteniendo que «se gastan 40.000 euros en fuegos artificiales cuando las carreteras están llenas de baches».

Ante esta situación, se vislumbra un verano repleto de polémica, puesto que los meses de julio y agosto son los que albergan mayor cantidad de celebraciones.