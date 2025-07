A Illa e a Bretaña francesa estreitan lazos marítimos

A Illa vive estes días unha experiencia de fonda raíz mariñeira e espírito atlántico coa estancia de oito mariñeiros chegados da Bretaña francesa, que participan nun intercambio cultural promovido polo colectivo Culturmar. A súa presenza non é só un testemuño do vínculo histórico entre Galicia e Bretaña, senón tamén unha celebración viva da cultura tradicional que une a ambos pobos a través do mar.

Onte martes, a praia da Canteira convertiuse no epicentro desta irmandade mariñeira cunha xornada festiva que combinou tradición, coñecemento e convivencia. Desde as cinco da tarde, os asistentes puideron mergullarse no mundo das embarcacións tradicionais galegas a través dun obradoiro de aparellaxe de dornas, no que mariñeiros locais amosaron como se preparan estas emblemáticas embarcacións para a navegación. A xornada culminou cunha festa de confraternidade que reuniu bailes bretóns e galegos, música tradicional e gastronomía compartida entre veciños e visitantes.

O ambiente foi de auténtica irmandade mariñeira. Os bretóns, aloxados por familias da Illa, están a vivir estes días como un máis da comunidade, replicando a hospitalidade que os mariñeiros galegos recibiron en maio durante a súa visita á Semana do Golfo de Morbihan, en Francia. Alí embarcaron en sinagots —embarcacións de doce metros usadas tradicionalmente para a pesca da ostra— como parte dunha tripulación local, estreitando lazos que agora se reforzan en Galicia.

Amosáronse interesados na visita ao Museo da Conserva. | I.A.

Antes da festa da tarde, a delegación bretona tivo tempo de visitar o Museo da Conserva e coñecer un pouco máis da vinculación de localidad co mar. De todo aquelo que era o mar nos tempos de navegación artesanal, nos que sair a navegar non dependía dun motor e había que pelexar contra vento e marea con identidade propia

«O intercambio ten un valor inmenso, porque conecta xeracións e territorios que sempre estiveron unidos polo Atlántico», explica Xoán Dopozo, impulsor da iniciativa. «Estamos a recuperar historias esquecidas, como a chegada de bretóns á nosa costa durante a fame do século VII ou a acollida de mariñeiros galegos durante a Guerra Civil».

A iniciativa culminará co Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebrará en Ribeira entre o 17 e o 20 de xullo, pero a xornada deste martes en A Illa quedará na memoria colectiva como un símbolo da forza da cultura mariñeira e da capacidade do mar para unir pobos máis aló das fronteiras.

Nesta praia arousá, entre dornas, danzas e historias compartidas, ficou claro que os vínculos do mar seguen máis vivos ca nunca. Unha experiencia bidireccional entre Arousa e a Bretaña con auténticos defensores do patrimonio marítimo máis identitario.