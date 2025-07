«Nunca hemos querido ser un festival grande, pero sí un gran festival»

Antonio Caneda, junto a Susana Laya, son los creadores del Atlantic Fest bajo el sello de la productora New Live. La cita musical por excelencia se celebrará este próximo fin de semana en la playa vilagarciana de A Concha con la presencia de 10.000 personas en el arenal. Caneda desvela en esta entrevista todo lo que está entre bambalinas de un evento que se reinventa a cada cartel para seguir en la cima de los festivales estivales mejor valorados

—Ya estamos a las puertas de un nuevo Atlantic Fest, ¿cómo se vive esas horas previas desde el punto de vista organizativo?

Nosotros siempre con líos, pero más o menos todo organizado. Hay un trabajo previo muy importante y ahora es el momento de ejecutar. Hay un equipo de producción muy potente. Somos 30 personas para producción pura y dura, sin hablar de camareros, tickets, seguridad, transfers... En todo lo que es el festival hay sobre 150 personas trabajando, más todo el equipo de producción. Hay 800 personas implicadas en lo que no se ve detrás del escenario con bandas y todo. Solo un grupo como Lori Meyers mueve a 30 personas. Todo lo que no se ve en el Atlantic Fest en un mundo. La suerte es que tenemos gente de confianza que son nuestra mano derecha. Hacemos planteamientos durante todo el año y se trabaja sobre eso. Luego hay que coordinar muchas cosas: policía, seguridad, tráfico, ambulancias, temas sanitarios, obras…

—Habrá quien piense que con tantas ediciones a sus espaldas estará todo más que controlado.

Cada año empiezas de cero. No sabes nada, ni los artistas, los requerimientos técnicos, la coordinación técnica… Muchos vienen hasta sin instrumentos y tienes que contratar todo el backline. Cada año es un reto nuevo, pero nos gustan los retos. No se para de preparar cosas, ni para el año siguiente. Sobre todo cuando son artistas extranjeros que giran por todo el mundo. Un 18 y 19 de julio hay festivales en todo el mundo y, por ejemplo, conseguir que Slowdive te de su única fecha en España. Un grupo tan de culto así en el Atlantic Fest es algo muy importante. Cuando le hicimos el planteamiento al manager, nos preguntaron de todo, pero todo se alineó para que viniese porque te preguntan hasta quien viene al festival, ya no solo por lo suyo.

—Hechos como el que cuenta será uno de los muchos que ayuden a entender el alcance del Atlantic.

La verdad es que se nota que el festival tiene aceptación entre el sector y entre el público. Vamos a tener gente de hasta 14 nacionalidades que vendrá a Vilagarcía. En España, nuestro nicho claro es Madrid y con la conexión por tren se nota todavía más. Es la consecuencia de que también tenemos un gran cartel e intentando diferenciarnos de otros festivales. Nos reseteamos y estamos muy contentos apostando por este tipo de música.

Caneda tiene claro que el de esta edición es uno de los mejores carteles de la historia del festival. / Iñaki Abella

—Hablamos de un evento que trasciende lo meramente musical. Incluso hay estudios de geolocalizadores que hablan de que el fin de semana con más gente en Vilagarcía es el del Atlantic Fest. Hay mucha economía circular que se genera.

Hay muchísima economía circular. Además, tenemos la suerte de tener un público increíble, fiel y que busca este tipo de eventos. Con un target de edad mayor al de resto de festivales. Es muy importante que sea un público consumista, incluso con hijos que vienen y el festival se adapta a todo ello. Tenemos la suerte de contar con un público súper agradecidos y súper respetuosos, que te dicen cosas para mejorar cualquier detalle. Intentamos cuidar esas cosas para que la experiencia sea lo más redonda posible. No queremos un festival masivo, no queremos ser un festival grande, pero sí un gran festival. Siempre hemos pensado así.

—Llevan ya unos años con la playa de A Concha como escenario natural. ¿Han dado en la tecla porque el sello Atlantic no puede estar más potenciado?

Creo que sí. Es una playa urbana, céntrica y bien comunicada tanto con otros lugares como con el propio pueblo. Queremos que la economía que se genera repercuta en el pueblo. Siempre fue un festival pensado en estar al lado del Atlántico. Vienes al festival y te puedes dar un chapuzón y volver al festival, eso es un lujo. Se trata de que la gente esté cómoda. Cada año veo más vinculado al pueblo con el festival y estoy súper agradecido y también con la implicación de las instituciones. Tener un escenario que se llame Galicia Calidade ya lo dice todo.

—Hablamos de una infraestructura muy potente. Muchos euros están invertidos en la puesta en escena.

Es un presupuesto muy alto. Cada año exige más en lo económico. Sin la ayuda de las instituciones y los patrocinadores sería imposible hacer un evento de estar características intentando mantener la entrada a un precio razonable como el nuestro. En el Atlantic son 45 euros una entrada de día y 75 el abono. Este año vamos a agotar todas las entradas. Además, queremos que sea una experiencia agradable en todos los sentidos. Por eso tenemos capacidad para 14.000 y por eso lo acotamos a 10.000. Hay muchos requisitos que hay que cuidar para que todo salga como queremos. Todo tiene que funcionar de manera muy estructurada y cómoda para todos.

—Ustedes fueron pioneros, pero es que ahora los festivales se han convertido en una auténtica moda en cualquier género musical. ¿Qué les supone tanta competencia?

Nos exige muchísimo porque la contratación está disparada. Después de la pandemia todo cambió muchísimo. Ya no solo son los festivales, sino también los concellos los que contratan y hay una competencia terrible. El 18, 19 y 20 de julio hay festivales en todo el mundo, pero aún así este es de los mejores carteles que hemos reunido nunca.

La zona gastro de A Concha es también muy visitada por los que acuden al Atlantic fest. / Noé Parga

—Primal Scream, Slowdive, Zahara, Lori Meyers… ¿Cómo nos presenta este cartel?

Sobre todo lo que mantenemos es el sentido del festival. Demostramos que es posible tener a grandes bandas y a bandas emergentes. Nuestra filosofía es esa. Por aquí han pasado desde Rosalía, Cupido y grupos que ahora son top. El año pasado vino Alcalá Norte y también Carlos Ares y este año están muy solicitados. Siempre hacemos este tipo de apuestas. Una de ellas este año es pablopablo que es el hijo de Jorge Drexler y que ya ha colaborado con C-Tangana y tienes 2 Grammys. Va a sorprender y se hablará de este chaval muchos años. Lori Meyers han estado aquí cuando eran más pequeños. Todos los años, al terminar, me preguntan como vamos a hacer para subir el listón al año siguiente y siempre estamos en esa lucha.

«No somos un evento de esos que se hacen por ChatGPT»

—¿Qué le diría a quien todavía tenga dudas de disfrutar de esta edición?

Que se vengan, lo van a pasar muy bien en un ambiente muy bueno y disfrutarán de toda la experiencia y del entorno. Es un festival cómodo y una posibilidad muy cercana en cuanto a espectáculo. Sentimos que vamos en otra línea respecto a lo establecido ahora porque el Atlantic Fest es un festival artesanal. No somos un evento de esos que se hacen con chatGPT.

—Detrás de esta sucesión de artistas seleccionados tiene que haber un vasto conocimiento de la industria.

Tener cultura musical ayuda a encontrar calidad cuando más difícil parece. En los festivales se ve quien viene del mundo de la cultura y de lo artístico. Hay quien es más comercial y quien es más underground. Nosotros tenemos a tres grupos que empezaron en el sello Creation y que son admirados por Oasis y eso es mucho decir.