La verbena de las patronales de Cambados crece

Cambados afronta una semana cargada de celebraciones entre las que se encuentra la dedicada a su patrona, Santa Mariña. Se trata del segundo año bajo la organización de la comisión que recuperó el programa lúdico tras años limitado a los actos religiosos. De hecho, han contado con más tiempo, pudiendo completar la verbena con una segunda actuación. Así que este jueves sonarán en la plaza del Concello Florida Band y el dúo Estelar.

Su presidente, José Ramón González, explica que mantienen el ánimo arriba a pesar de que son un grupo de tres personas. De hecho, insiste en hacer un llamamiento a los vecinos para que se sumen y que la fiesta pueda crecer aún más. Un paso que califica de fundamental porque, «sino, se va a terminar y sería una pena». Una de sus aspiraciones es mejorar aún más el programa de la verbena de 2026.

González indica que no tienen queja de las aportaciones realizadas por los vecinos en los petitorios por las casas, pues además, la situación económica general no es la mejor. No obstante, deben buscar otras vías y, de hecho, ya tienen a la venta su número para la Lotería de Navidad.

En cuanto al programa en sí, las fiestas de Santa Mariña volverán a tener este año la verbena, pero también salva de bombas y pasacalles a cargo de grupos de gaitas como Fanfarria Furruxa, que también dará un concierto en la sesión vermú, en el paseo de A Calzada, animando también la fiesta de exaltación de la vieira, aunque no la organicen ellos. Y es que según González, lo importante es sumar.

En cuanto a los actos solemnes, otra vez saldrán todos los estandartes de la parroquia para acompañar a la patrona en la procesión prevista tras la misa solemne de las 20.00 horas y amenizada por la Banda Xuvenil de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia.