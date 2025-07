«El Atlantic Fest es uno de los festivales consagrados por cartel y organización»

Lori Meyers regresa este fin de semana al Atlantic Fest como uno de los nombres imprescindibles del cartel. Su cantante, Antonio López «Noni», reivindica el directo como esencia del grupo, repasa la evolución de la banda en el circuito festivalero y reflexiona sobre la industria musical y el proceso creativo de sus temas más icónicos en la antesala de su esperada vuelta a Vilagarcía.

—Bienvenidos de nuevo a Vilagarcía y al Atlantic Fest.

Muchas gracias. Galicia es tierra desde siempre de Lori Meyers, Alejandro tiene familia en Galicia y nuestro manager es gallego. La gente del Naútico también nos trata increíble así como todos los festivales en los que estamos. Siempre bien, se come increíble. La gente del sur ir hacia el norte siempre siente de maravilla. Dormir una noche sin el aire acondicionado ya es un lujo.

—Le voy a poner en un brete, ¿te acuerdas de vuestra última vez en el Atlantic Fest?

Puede ser hace dos años. No, hace cuatro. Increíble como pasa el tiempo, el Atlantic Fest ya es uno de los festivales consagrados. Siempre con un buen cartel, buena organización y cuando el Atlantic se asienta con tantas ediciones es la mejor demostración de que siempre sale bien. Lo que se hace con tanto esfuerzo y capacidad es normal que se vaya consagrando.

—Lori Meyers es sinónimo de un gran directo. ¿Halago o responsabilidad?

Es lo mejor que le pueden decir a un grupo, que se tiene un buen directo. Si te pones a pensar, la mejor marca de un grupo es que no haya trampa ni cartón. Los discos son un divertimento, meternos en un estudio y ponernos a grabar es parte del oficio, pero donde está el trabajo, los kilómetros, las tensiones, nunca cancelar, la presión… es en el directo. Un honor absoluto el que valoren nuestro directo.

—A la vista está que Lori Meyers también es de las bandas más festivaleras que hay.

Hemos entrado en las dos etapas. La primera, cuando empezamos, eran salas pequeñas con nuestro primer trabajo «Viaje de Estudios». Luego fuimos metiendo más público y en 2012 ya empiezan con más fuerza los festivales y Lori Meyers se hace su espacio. Creo que contamos con una buena playlist un buen show. Los festivales tienen mucho de verdad y estamos muy cómodos.

—Tienen temas que son auténticos himnos, ¿se pueden intuir grandes éxitos en los procesos de composición?

No es tan fácil, pero sí que haces tus pronósticos. Cuando grabamos las primeras mezclas, te atreves a decir que puede ser single. Sin embargo, «Emborracharme» fue el tercer single del disco. Incluso «Siempre brilla el sol» no iba ni a entrar en el disco La Espiral. Pensaba que no pegaba. Unas veces crees una cosa y aciertas o no, pero el que siempre acierta es el público. Para mí son ellos los que ponen el veredicto. «Siempre brilla el sol» era la canción 8 y ahora no podemos dejar de tocarla.

La banda granadina durante su última presencia en el Atlantic Fest. / Noe Parga

—Hablando de composición, parece haber un cambio de tendencia en la forma de sacar al mercado, quizá también por nuevos hábitos de consumo musical. Ahora los singles se imponen a los álbumes, ¿o no?

Lleva ya tiempo pasando eso. Tengo amigos en la industria que sacan canciones a un nivel brutal, pero yo creo en los discos. No entiendo que alguien haga una canción y pare sin aprovechar ese momento creativo. Me sigue cautivando un concepto como los discos de antaño, de aquellos que esperan el momento exacto para mostrar muchas cosas. Tener un disco cada dos años porque sí es una idiotez. En Lori Meyers ahora no tenemos prisa. No vamos a dejar que nuestros fans nos olviden y tienen que saber que estamos siempre en procesos creativos más o menos intensos. Pero ahora hacemos 3 años de gira y los plazos son como son. Hemos hecho muchos singles, pero siempre fuimos muy austeros y no habíamos hecho muchas colaboraciones. Ahora nos dio por componer con más gente y nos enriquecen esas sinergias.

«Hay canciones que saco en los momentos de aburrimiento»

—¿El proceso creativo donde queda entre tanto y tanto concierto?

Del próximo disco que vamos a sacar, hay cuatro canciones que lo saqué en momentos de aburrimiento. Nosotros ni calentamos antes de los conciertos, pero tocamos versiones y tenemos siempre la guitarra en el camerino. Muchas canciones ya las he tenido que hacer así. Prefiero aburrirme para componer. Y el estado de ánimo influye para volcarlo en las canciones. Me gusta reunir una época de mi vida en cada disco y que se refleje en las canciones.

—Y la aparición de solistas a las bandas también es mayoritario ahora. ¿Ve alguna razón en ello?

Es el reflejo de cómo va cambiando la sociedad. Ahora hay gente joven que se apaña con un ordenador para componer. A nosotros nos vino siempre bien una banda a la hora de llevar el peso, compartimos la responsabilidad. Yo puedo estar agotado y Alejandro o Alfredo me cubren. La sociedad moderna está más aislada o más sola y hacen como ellos quieren sin necesidad de compartir, que es lo más positivo de Lori Meyers.

«Queremos tratar las canciones como siempre quisimos»

—¿Cómo siente que ha evolucionado Lori Meyers desde aquel «Viaje de Estudios»?

Hemos evolucionado como todo el mundo. Empezamos siendo unos críos y nos hemos sacado dinero con la industria. La evolución de nuestra música es la influencia que teníamos en el hipotálamo. Luego empezamos a demostrar que tenemos más capacidad. Intento que esté el toque de Lori Meyers y que tenga siempre su esencia, pero más actualizado o más orgánico. Queremos tratar las canciones como siempre quisimos.

—¿En qué momento están como banda?

Ahora Lori Meyers se encuentra en el mejor momento como banda. Una banda de música súper comprometida. Ha entrado gente joven en el equipo que nos da el doble de energía. El hecho que hayan entrado nos ha ayudado y creo que tenemos uno de los mejores directos, humildemente. Ahora nos pilla intentando hacer un disco y con muchas fuerzas para seguir. Cuando nos preguntan cuándo nos separaremos siempre digo que será cuando no tengamos ganas de decir cosas en nuestras canciones.

—Y en lo personal, ¿en que ha evolucionado el Noni de los inicios respecto al actual?

Yo es que ya intento involucionar, desaprender. Porque cuando vas cogiendo experiencia técnica te vas llenando de muchas cosas, muchas ideas… Y todo en exceso no ayuda. Ahora estoy ayudando a grupos, también estoy grabando un disco en mi casa. Además, me metí en temas de producción porque a Lori Meyers nos interesaba saber todo lo que rodeaba a la producción, teníamos esa inquietud. Vengo de grabar canciones para Niños Mutantes y ese es el momento en que estoy. Con un lío del carajo. Este año he sido la persona que más veces a mirado el Google Calendar.