A Illa acolle un intercambio cultural entre Galicia e a Bretaña francesa

A cultura mariñeira tradicional volve navegar a través das xeneracións e das fronteiras grazas a unha nova iniciativa promovida por Culturmar, que vén de organizar un intercambio entre tripulantes galegos e mariñeiros tradicionais da Bretaña francesa, coa intención de recuperar os antigos lazos atlánticos entre pobos celtas. Desde onte, oito mariñeiros bretóns están na Illa de Arousa para vivir tres días de convivencia e actividades arredor do mar, da historia compartida e da cultura popular.

Este intercambio nace como continuación da visita que cinco representantes galegos realizaron no mes de maio á Semana do Golfo de Morbihan, un dos encontros máis recoñecidos de embarcacións tradicionais en Europa. «Acolléronnos nas súas casas e navegamos nos seus barcos como un máis da súa tripulación», explica Xoán Dopozo, un dos impulsores da iniciativa. «Foron días intensos nos que nos sentimos como auténticos mariñeiros bretóns, compartindo historias, navegación e moita hospitalidade».

Durante esa estancia, os galegos embarcaron en sinagots, embarcacións tradicionais da pesca da ostra, cun aparello de arrastre polo fondo mariño, e que teñen unhas dimensións impoñentes: 12 metros de eslora e 13 toneladas de peso. A visita realizouse por invitación da asociación Les Amis du Sinagot, entidade comprometida coa conservación da tradición marítima bretoa. Agora, en sinal de reciprocidade, son os mariñeiros franceses os que chegan a Galicia para vivir a experiencia de navegar en augas galegas e participar das súas festas e encontros.

Mariñeiros bretóns e arousáns en augas francesas. / Cedida

Os oito mariñeiros foron recibidos onte polos seus anfitrións e participarán durante estes días en diferentes actividades culturais e náuticas, incluíndo o Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebrará en Ribeira do 17 ao 20 de xullo. Esta cita contará coa colaboración da Escola de Navegación Tradicional de Dorna, que tamén participa activamente neste programa de intercambio.

Como antesala das celebracións, hoxe martes a praia arousán da Canteira, acolle desde as 17.00 horas unha xornada especial arredor da cultura mariñeira. Comezará cun obradoiro de aparellaxe de dornas, no que os asistentes poderán coñecer os segredos da preparación destas embarcacións tradicionais galegas, e continuará ás 20.00 horas cunha festa de irmandade na que se mesturarán os bailes bretóns e galegos, con música, gastronomía e convivencia.

O intercambio non só ten unha dimensión lúdica ou cultural, senón tamén un fondo significado histórico. «Queremos recuperar as amizades atlánticas que houbo sempre entre os pobos celtas, cando a relación por mar era constante», sinala Dopozo. Lembra episodios como a gran fame do século VII, cando moitos bretóns chegaron á costa galega buscando refuxio, ou como, séculos despois, durante a Guerra Civil, familias da Bretaña acolleron a mariñeiros galegos, mesmo un barco de O Grove que chegou en 1936.

A proposta inscríbese nun esforzo por reivindicar a memoria compartida do Atlántico e por fortalecer os lazos de solidariedade e identidade entre dúas comunidades unidas polo mar, pola tradición e pola vontade de conservar vivas as súas raíces.