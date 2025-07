A Illa acometerá restricciones de tráfico por las Festas do Carme

La Policía Local de A Illa pondrá en práctica restricciones de tráfico y estacionamiento que se aplicarán durante los próximos días con motivo de la celebración de las Festas do Carme, una de las citas más esperadas del verano en la localidad. Las medidas, que comenzarán a aplicarse este miércoles 16 de julio, tienen como objetivo garantizar la seguridad viaria y la fluidez del tráfico en las zonas más transitadas durante el evento.

Entre las principales medidas destaca el cierre al tráfico de la Praza do Regueiro, lo que implicará también la prohibición de acceso en vehículos a las calles Ribeira do Chazo, Charco y Agro da Porta. Asimismo, desde ayer domingo a las 15.00 horas y hasta el 21 de julio a las 8.00, se prohibirá estacionar en la calle Valle Inclán para permitir la instalación de las atracciones festivas.

El sábado 19 de julio, día grande de las fiestas, el tráfico estará especialmente restringido en zonas clave como el Paseo do Cantiño, Praza do Campo y Porto do Xufre, coincidiendo con los actos religiosos y la tradicional procesión marítima. En estas áreas, se prohíbe tanto la circulación como el aparcamiento durante distintos tramos horarios que van desde las 8.00 hasta las 17.00 horas, ampliándose en el caso del Paseo do Cantiño a toda la duración de la procesión.

La Policía recuerda además que las zonas residenciales están señalizadas con prohibición de circulación, por lo que se recomienda utilizar el aparcamiento público Zona Sur, junto al instituto, que cuenta con una capacidad para 300 vehículos.

Para reforzar la seguridad durante estos días, el dispositivo policial contará con agentes de otros municipios que se sumarán a la plantilla local. Desde el Concello y la Policía Local se agradece la colaboración ciudadana y se pide comprensión ante las molestias que puedan derivarse de estas restricciones, apelando a la responsabilidad colectiva para el buen desarrollo de las fiestas.