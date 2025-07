«Selosa» fai historia nos 40 anos da Volta á Arousa

A Illa viviu unha xornada para a lembranza coa celebración da 40ª edición da Volta á Arousa, a regata de dornas máis emblemática da ría arousá. Organizada pola Escola de Navegación Tradicional Dorna en colaboración coa Concellería de Cultura, a proba reuniu a máis de trinta embarcacións tradicionais e mariñeiros de toda a comarca nun evento que foi moito máis que unha competición: unha homenaxe á historia mariñeira e á preservación do patrimonio inmaterial galego.

Os actos conmemorativos deste 40 aniversario deron comezo o venres cun completo programa cultural que incluíu a apertura dunha exposición no Museo da Conserva, a proxección dun vídeo que recolle os momentos máis destacados destas catro décadas de historia, e música polas rúas da vila para ambientar a chegada dos primeiros visitantes e tripulacións. Todo un preludio para unha edición que prometía ser especial e non defraudou.

A tarde de navegación deixou imaxes dunha gran beleza con máis de 30 embarcacións no mar arousán. | Iñaki Abella

A xornada de onte comezou pola mañá cunha regata de remos desde O Naval, antesala do gran evento da tarde. Ás 16.00 horas, dende o paseo do Cantiño, as dornas aláronse ao mar cunhas condicións meteorolóxicas ideais para a navegación. O vento fixo acto de presenza e obrigou ás embarcacións a afinar a súa táctica, nun percorrido que, unha vez máis, puxo a proba a habilidade e o coñecemento das augas da ría por parte das tripulacións.

A competición tivo momentos de gran intensidade, especialmente na zona da Punta Campelo, onde o vento amainou preto da costa. Esta circunstancia foi decisiva para a «Selosa», que navegaba máis afastada do interior e aproveitou ese punto crítico para remontar posicións e cruzar a liña de meta en primeira posición, asinando así a súa primeira vitoria na historia da Volta á Arousa. Ademais, fixo historia ao establecer un novo récord da proba cun tempo de 2 horas, 30 minutos e 22 segundos, todo un fito que engalana esta edición tan especial. Completaron o podio, tamén embarcacións da casa, a «Pereka», de Alberto Vicente e Antonio Dorado, e a «Nécora», de Braulio García e Adelino Santamaría, dúas das principais favoritas a un triunfo que non puideron lograr. A remonta da «Selosa» foi un dos momentos máis espectaculares de todos cantos se recordan nas catro décadas de homenaxe e tributo a o patrimonio de seu.

A regata resultou a máis rápida da historia. / Iñaki Abella

A Volta á Arousa converteuse, un ano máis, nunha auténtica alegoría da navegación tradicional, con embarcacións que combinan a estética das dornas históricas coa técnica e o saber dos seus patróns e mariñeiros. A presenza de embarcacións de diferentes puntos da ría puxo en valor o papel central da Illa nesta cultura mariñeira que segue viva grazas ao esforzo colectivo de entidades como Dorna e outras máis. Sempre pendentes de pelexar contra o paso do tempo poñendo en valor a importancia do que nunca se debe perder.

Tralo remate da regata, tivo lugar a entrega de trofeos, doados pola empresa Recinet, e a celebración trasladouse ao ámbito festivo coa música en directo de Dakidarría, a sesión da disco móbil MB e o grupo Loita Amada, que fixeron vibrar á multitude congregada na praza do Regueiro e arredores.

O programa do 40 aniversario continúa hoxe domingo cunha navegación desde O Xufre e un xantar dorneiro, que servirá como despedida dunha fin de semana chea de emocións, reencontros e compromiso co mar. A Volta á Arousa é hoxe máis ca nunca un símbolo da identidade da Illa e da ría, un acto que vai máis alá do deportivo e que celebra a cultura, a tradición e o sentimento colectivo de pertenza a un modo de vida profundamente ligado ao mar.

Un vínculo máis alá dun patrocinio

Gregorio Lorenzo e Héctor Suárez, da Escola de Navegación Tradicional de Dorna. / Iñaki Abella

A empresa Recinet Salnés, dirixida por Gregorio Lorenzo, colaborou un ano máis coa Volta á Arousa achegando unha decena de velas para dornas participantes, procedentes de Cambados, A Illa e O Grove. Trátase dun dos patrocinadores principais desta histórica regata.A empresa tamén aportou os trofeos en apoio ó compromiso das asociacións sen ánimo de lucro como a Escola de Navegación Tradicional Dorna.