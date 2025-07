Luis Arosa exige a Portos de Galicia una reunión urgente por el «lamentable abandono» de O Cantiño

El Concello de A Illa denuncia el estado de abandono que sufre el paseo de O Cantiño, un espacio cuya conservación corresponde a Portos de Galicia. El gobierno local exige una reunión inmediata con el presidente del ente autonómico y advierte que, de no obtener respuestas concretas y un plan de actuación urgente, no descarta iniciar movilizaciones o tomar otras medidas de presión. La intervención municipal para limpiar la maleza acumulada en el paseo, con medios y personal propios, ha sido el detonante de esta nueva llamada de atención, que el Concello considera «la gota que colma el vaso».

Asegura el alcalde de A Illa, Luis Arosa, que «la situación es insostenible. Hemos tenido que arrancar hierbas que parecían eucaliptos, y eso en pleno verano. Es un reflejo claro de la dejadez de Portos de Galicia, una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de vecinos y visitantes». El regidor, que no oculta su indignación recuerda que el paseo de O Cantiño se convierte en invierno en «una peligrosa pista de patinaje», y que la estructura presenta grietas y hundimientos por la erosión marina que nunca han sido abordados con una solución definitiva. A esta situación se suma la falta de señalización en los pasos de peatones de la carretera anexa, también competencia del ente autonómico.

El Concello denuncia que desde hace dos décadas solo se han realizado intervenciones puntuales tras episodios de colapso, pero nunca se ha abordado una reforma estructural integral que ponga fin al problema. Además, reclaman con firmeza la ejecución del aparcamiento subterráneo prometido por Portos en 2007, una infraestructura que consideran clave para la movilidad y el desarrollo del municipio, pero que sigue sin materializarse. «Mientras otros puertos reciben inversiones constantes, aquí llevamos casi veinte años esperando una actuación comprometida», critican desde el gobierno local.

Ante esta situación, el alcalde ha anunciado que solicitará «por enésima vez», una reunión urgente con el presidente de Portos de Galicia, con el objetivo de obtener un calendario real y detallado de intervenciones tanto para el paseo de O Cantiño como para el aparcamiento. «Ya no valen las buenas palabras ni las promesas vacías. Si no hay respuesta o soluciones inmediatas, tomaremos otras medidas. La seguridad y la dignidad de A Illa no son negociables». El regidor asegura que no permitirá que se siga «faltando al respeto» a los residentes en A Illa y se compromete a «llegar hasta donde haga falta» para lograr un trato justo y las infraestructuras demandadas.