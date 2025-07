El Bloque denuncia que la UVI móvil ya llegó tarde a urgencias en Vilagarcía

La ambulancia medicalizada lleva apenas diez días en su sede estival del centro de salud de Baltar, y en este periodo de tiempo ya ha llegado tarde a varias urgencias médicas que se produjeron en Vilagarcía o Ribadumia. Así lo denunció la diputada nacionalista Montse Prado en la comisión de Sanidade del Parlamento gallego, que debatió ayer una proposición no de ley del BNG instando a la Xunta a mantener la UVI móvil en su base habitual del Hospital do Salnés.

Según expuso la parlamentaria cambadesa en su turno de réplica, la ambulancia medicalizada tardó 40 minutos en llegar a un accidente de tráfico que se produjo en Bamio (Vilagarcía), «cuando si estuviese en el Hospital do Salnés, habría llegado en diez minutos». Apuntó que en otro accidente, este en Ribadumia, tardó media hora, y citó asimismo el caso de una persona que falleció en Vilagarcía a causa de una indisposición. Según Prado, el personal de la ambulancia medicalizada tardó 35 minutos en llegar a esta urgencia.

El BNG está en contra del traslado estival de la UVI móvil desde su emplazamiento habitual en el Hospital do Salnés hasta el centro de salud de Portonovo, en Sanxenxo. Los nacionalistas proponen que se mantenga este vehículo sanitario todo el año en Vilagarcía, y que en julio y agosto se refuerce la asistencia en Sanxenxo con una UVI móvil propia. El Partido Popular rechaza estas pretensiones, asegurando que los recursos son limitados, y que la ambulancia se muda en julio y agosto por criterios técnicos y asistenciales. «La ambulancia se traslada porque Sanxenxo pasa de 19.000 habitantes a 150.000, no porque gobierne allí Telmo Martín», declaró la parlamentaria del PP Dolores Hermelo en respuesta al BNG. Un argumento que la oposición no cree.

En opinión tanto de los nacionalistas como del PSOE, la Xunta pretende «priorizar a unos Concellos sobre otros», en palabras de la socialista Elena Espinosa. Montserrat Prado, por su parte, dijo que, «se trata de escoger, y entre los vecinos y los turistas, el PP escoge a los turistas».

Casi 3.000 firmas

A primera hora de la mañana, el BNG presentó en el Parlamento 2.700 firmas a favor del mantenimiento de la UVI móvil en Vilagarcía también en verano, y recogidas durante las últimas semanas en varios puntos de la comarca.

Posteriormente, a mediodía, se celebró el debate sobre la proposición del Bloque. Montserrat Prado señaló que en muchas urgencias médicas, «cada minuto cuenta», y que al desplazar a Sanxenxo la UVI móvil quedan mal protegidas miles de personas del norte de la comarca, ya que las ambulancias asistenciales básicas carecen de los medios humanos y técnicos específicos de urgencias vitales, que sí tienen las medicalizadas, o de soporte vital avanzado.

Elena Espinosa, del PSOE, manifestó a su vez que ya existen datos de población y de afluencia turística que desaconsejan sacar de Vilagarcía la UVI móvil. Según ella, la población real de Sanxenxo en verano es de 54.000 personas (y no 150.000, como defiende el PP), mientras que la de Vilagarcía y los demás municipios del ámbito geográfico de influencia del Hospital do Salnés supera las 100.000 personas en julio y agosto.

A mayores, Espinosa apuntó que, «si bien hace unos años Sanxenxo y O Grove tenían el 80 por ciento de todo el turismo de O Salnés, ahora ese porcentaje apenas supera el 50 por ciento», puesto que el número de visitantes se ha incrementado de forma notable en poblaciones como A Illa, Vilagarcía, Cambados o Ribadumia.

Dolores Hermelo, del Partido Popular, niega las acusaciones de la izquierda, y considera que lo único que pretenden es hacer ruido para sacar beneficios políticos. «Se están dejando llevar por la rabia», aseveró. Sostiene que el traslado se debe única y exclusivamente a datos asistenciales confeccionados por profesionales de la sanidad, y aseguró que «la atención sanitaria en Vilagarcía está asegurada», puesto que en verano se moviliza una nueva ambulancia, esta de carácter básico y con servicio durante 12 horas.

«La planificación sanitaria que hizo la Xunta en el verano de 2024 fue un éxito, y eso a ustedes los corroe», concluyó.