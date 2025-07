«Los niños soñaban con jugar el Madrid, yo en el Céltiga»

Tras trece temporadas ligado al club, una de las mayores leyendas del Céltiga, Javier Vidal, da un paso al lado y cuelga las botas a sus 32 años. El central y capitán del equipo de A Illa se unió a sus filas con apenas 19 años, tras su paso por el juvenil del Arosa. Desde entonces se ha consagrado como uno de los estandartes del conjunto isleño, ganándose los corazones de todos los aficionados que asisten cada domingo al Salvador Otero.

—¿Qué supone para usted haber jugado toda su vida en el Céltiga?

Siempre digo lo mismo, los chavales de pequeños sueñan con jugar en el Madrid o en el Barcelona; yo soñaba con jugar en el Céltiga. Para mí es un orgullo haberlo conseguido y haber estado tantos años en el club.

—¿Cómo recuerda su debut?

Lo recuerdo con muchos nervios, pero también con mucha emoción. Recuerdo que el entrenador era Pablo Vázquez, que perdíamos 2-0 y jugué los últimos minutos, un poco amargo.

—¿Cuál fue el momento más especial? ¿Y el más duro?

Este último ascenso fue el momento más bonito porque ya tenía en la cabeza que lo iba a dejar y dejarlo así fue, sin duda, muy especial. A nivel personal, el peor momento fue la lesión de los ligamentos de la rodilla en 2018. Ese año faltaba poco para el final y nos salvamos. Después fue el año del descenso; solo pude jugar los últimos partidos y lo hice fuera de forma, con molestias y con miedo.

A pesar de ser todavía muy pequeña, mi hija ya está cantando el himno del Céltiga por casa.

—¿Qué significa para usted haber sido capitán durante estos años?

Llevo siéndolo desde hace nueve años, en la temporada 2015/2016, si no recuerdo mal. Lo fui siempre con mucho orgullo. Ser un chaval de aquí de A Illa y convertirte en el capitán del equipo del pueblo es una sensación increíble.

—¿Se imagina una despedida mejor que la de este año?

Cuando fue lo de la rodilla, siempre decía que quería volver a jugar en un año en tercera y ahí ya lo dejaba; era muy joven aún. Ahora, ya después de los últimos dos años, que hicimos temporadas realmente buenas, me propuse esto: con el ascenso lo dejo con la cabeza bien alta y repleto de orgullo. Por suerte, pudimos conseguirlo y pude retirarme tranquilo.

—¿Qué sintió cuando supo que era su último partido?

Nervios y emoción. No sabía si llorar o si reírme. Casi nadie lo sabía, fue una sensación extraña. En la cena lo dejé caer. Algunos se reían y decían que siempre estaba con esto. Me sorprendió que me parara todo el mundo por la calle para decirme que no lo podía dejar, que tenía que seguir, al menos, un año más. La verdad es que me hizo sentir muy especial. Gente con la que nunca había hablado me felicitó. Me alegró mucho y me hizo aún más difícil la toma de la decisión.

—¿Cómo fueron los primeros días después de la retirada?

Había momentos en los que pensaba, «¿pero qué hice?, si estoy para jugar». Pensaba que me iba a arrepentir. Ahora ya estoy tranquilo, pero los primeros días tenía una sensación muy extraña en el cuerpo. Sentía que me faltaba algo. Se me hacía muy raro pensar en los fichajes y en la planificación. Le decía a algún compañero, «¿a quién fichamos?», como si siguiese siendo uno más del equipo. Espero que los nervios que tenía cuando no podía jugar, no se tengan de aficionado, porque si no, a pocos voy a ir.

—¿Le gustaría que sus hijos heredaran la pasión de su padre?

Por supuesto. Hay veces que me lo preguntan y digo «que haga lo que quiera», pero para qué voy a mentir, me encantaría verles jugando donde su padre lo hizo durante tantos años. A pesar de ser muy pequeña, mi hija ya canta el himno del Céltiga por casa.

—¿Qué papel jugó el club en lo personal, más allá del fútbol?

Muy importante. Siempre tuve el apoyo de mi familia, el fútbol siempre era lo más importante. Carla, mi mujer, lo entendió también desde el primer momento. Uno de los motivos por los que dejó el fútbol es por la niña pequeña de dos años. Además, estoy esperando otro, que todavía no sé si será niño o niña. Ahora ya me reclaman en casa, noto que hago falta.