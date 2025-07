Vilanova aún no sancionará por las restricciones «mínimas» del casco viejo

Las restricciones del Concello de Vilanova para controlar el aparcamiento en el casco histórico tendrán una moratoria hasta el mes de octubre con el objetivo de que las medidas estén rodadas de cara al próximo verano.

Así lo indicó ayer el jefe de la Policía Local, Diego Díaz. «El objetivo es informar a la gente, que lo conozca y se acostumbre. No se implantan para pillar a gente de fuera distraído y sin conocimiento de la norma», abundó, en referencia a las sanciones de, como mínimo, 200 euros.

Fue durante una comparecencia ofrecida con el alcalde, Gonzalo Durán, para detallar lo contenido en el bando avanzado por este diario y que entrará en vigor este jueves, dando también tres meses de plazo para solicitar autorizaciones. Pero también para calmar los ánimos, pues es un tema que siempre suscita inquietud social.

Así, el regidor destacó que son «restricciones lo más mínimas posibles» para que los residentes en el conjunto histórico «puedan hacer su vida normal porque en verano se quejan de que no pueden aparcar como siempre y no pueden perder calidad de vida», añadió.

Durán aseguró que solo atañe al estacionamiento y que quienes no vivan ni trabajen en esta zona podrán circular sin problema y disponer de media hora para estacionar. «Aquí no pedimos el DNI a nadie, hay libertad», añadió para separarlo de las medidas adoptadas por A Illa y después de que su alcalde, Luis Arosa, emitiera en redes unas declaraciones quejándose de que el partido de Durán en su villa, el PP, es reacio a estas cuestiones.

«Que no compare. Aquí puede venir todo el mundo, no tenemos direcciones prohibidas ni cámaras contratadas a una empresa que cuesta un riñón. Que no justifique su error y nos meta en una guerra personal con su oposición mintiendo», agregó.

Asimismo aprovechó para quejarse de la moción que su partido, el PSOE, llevará al Parlamento para una nueva regulación de los semáforos de A Pantrigueira. A su juicio, la propuesta perjudicaría a los vilanoveses. «La chulería, del puente para allá. Aquí mandamos los de Vilanova, también el PSOE con su representación en la corporación, y que me gustaría saber qué opina de esto. Si ha metido la pata hasta la oreja, allá él».