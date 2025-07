A Illa advierte de que la picaresca en la zona residencial puede multarse con hasta 10.000 euros

Las restricciones de tráfico de A Illa llevan tres semanas en vigor y la picaresca no se ha hecho esperar. Según la Policía Local, hay hosteleros que están trasladando matrículas para autorizar su paso por la zona residencial y que luego «no acuden a los locales». De hecho, lanza una advertencia, indicando que esto supone un entorpecimiento de su labor que puede conllevar sanciones de entre 601 y 10.400 euros.

En resumidas cuentas, se trataría de la creación de una especie de clientes fantasma cuyo fin es sortear las restricciones y «evitar las multas que se generen por infringir» las nuevas normas de tráfico y que suponen 200 euros. Así lo creen los propios agentes, que ayer emitieron un comunicado avisando además de que estos comportamientos «serán denunciados ante las autoridades competentes».

En el mismo detallan que lo han detectado en los datos aportados por «varios locales», sin generalizar. No obstante, recuerdan a los presuntos infractores que «es fundamental respetar la labor de las fuerzas de seguridad y cooperar con ellas en el cumplimiento de sus funciones y no facilitar datos que no se corresponden con la realidad, ya que eso, además de entorpecer las labores de control, perjudican y aumentan el tráfico en las zonas restringidas, causando un impacto negativo en la normativa».

Sin multas todavía

Su objetivo es poner fin a las conductas denunciadas y que pueden ser constitutivas de una infracción grave contemplada en la ley de protección de la seguridad ciudadana como entorpecimiento de la labor policial, para lo cual recoge «una sanción de, al menos, 601 euros y hasta un máximo de 10.400 euros en el grado de perjuicio mínimo».

Los agentes se han percatado durante las tareas de recopilación de datos para controlar que solo los residentes y autorizados circulan por el perímetro de 45 calles que forman parte de esta zona restringida, cuyas normas rigen desde el 15 de junio.

De momento no hay propuestas firmes de multas y seguramente será el próximo mes cuando empiecen a llegar las primeras, si las hubiera. Y es que las autoridades aún están remitiendo las matrículas que tienen permiso a la empresa gestora de los lectores para que haga el contraste con las imágenes captadas.

Cabe recordar que se han instalado un total de cinco cámaras en diferentes zonas del callejero y con especial atención a los accesos a la localidad. Más concretamente se pueden encontrar en Castelao (dos), Abilleira, Ribeira do Chazo y el Alto da Torre.

También que esta firma se quedará con el 15% de la recaudación de las multas y que trabaja para otros Ayuntamientos bajo un convenio marco adjudicado desde la FEMP.

Todo este nuevo plan de tráfico, cuyo objetivo es evitar los perjuicios de la masificación que el municipio registra en verano, fue respondido por un fuerte rechazo social que no se ha calmado, sobre todo por parte de los negocios que auguran una caída de clientes y se quejan de tener que solicitar datos personales.

Incluso hubo una concentración secundada por más de 200 personas, pero el Concello siguió adelante con un plan para el que pide tiempo para comprobar su funcionamiento y la promesa de, por lo menos, revisar todas las casuísticas planteadas por los afectados y atender las que sean razonables. Y no es todo, pues la puesta en marcha de la zona residencial incluye otras medidas como un servicio de autobús circular que se puso en marcha hace una semana exactamente.

El arranque ha sido tímido, con un número de usuarios diario muy pequeño y trayectos con asientos vacíos. Para el alcalde, Luis Arosa, es lo esperado teniendo en cuenta los pocos días transcurridos y que, como cualquier novedad, precisa de un tiempo para establecerse. «Es normal, la gente aún tiene que conocer el servicio y acostumbrase a él. Realmente solo lleva cinco días de funcionamiento y además, aún falta lo fuerte del verano. El número de personas que nos visitan suele incrementarse tras las fiestas del Carmen», explicó.

El recorrido tiene su punto de origen en el estacionamiento de O Bao y termina en la playa de Area da Secada con un total de 17 paradas para facilitar el acceso a cualquier punto de la localidad, incluyendo las vías con las restricciones de tráfico.

La previsión es que sirva como elemento de movilidad a unas 4.300 personas durante toda la época estival y dinamice el centro urbano. Es por ello que entre las paradas hay tres estratégicas, a menos de dos minutos andando de la plaza de O Regueiro, acercando a los usuarios al corazón comercial y hostelero de la localidad.

El servicio tiene una periodicidad de media hora y funciona entre las 15.45 y las 19.45 horas. Y en cuanto a los precios, el de referencia es de 1,55 euros, pero los usuarios de la tarjeta de transporte de la Xunta podrán beneficiarse de un descuento del 40% sobre el precio base, quedando el coste en 93 céntimos. Además, los menores de 21 y los mayores de 65 pueden viajar gratis.

Para ponerlo en marcha, las arcas municipales asumirán el déficit de explotación, que se estima en 13.000 euros, y se firmó un convenio de la Xunta para la autorización del SIMU y la integración en el tarifario público.

Por otra parte, cabe recordar que otra de las medidas que se viene es la zona ORA, que entrará en funcionamiento en agosto en la playa de Area da Secada, una de las más populares. La hora se ha estipulado a un precio de 50 céntimos, mientras que todo el día costará 4,50 euros.

