«No seríamos lo que somos sin la isla de Cortegada y estos parques de cultivo»

El sello de singularidad de Conservas Los Peperetes no solo cuenta con el reconocimiento mundial, sino, sobre todo, con el factor diferencial de una manera de hacer artesana, propia y diferenciadora a escala mundial. Su excelencia ha vuelto a ser premiada.

Lo primero enhorabuena por el premio Galicia Alimentación por su excelencia. ¿Qué supone para Los Peperetes?

Supone algo muy bonito y muy especial. Es un reconocimiento a toda una trayectoria 33 años fabricando conservas de una manera muy especializada y muy familiar. Llevaremos siempre a la práctica una de las máximas de mi padre (Jesús Lorenzo Crespo) ‘haz siempre las conservas como si fueran conservas para ti’. De ahí que siempre apostemos por la mejor materia prima, la más cuidada elaboración, el packaging más elegante para conformar el mejor producto... Por ello, el recibir un premio que otorga el Clúster Alimentario de Galicia es algo muy significativo, muy bonito y un chute de energía para toda la familia.

El reconocimiento ha sido por su conserva de lubina al albariño Pazo de Rubianes. Dentro del escalafón de la excelencia y la tradición han demostrado que también hay lugar a la innovación.

Correcto. Tenemos que estar en un continuo descubrimiento debido a que las situaciones de mercado siempre son cambiantes. Ahora estamos en una etapa en la que nos encontramos con el problema de conseguir producto. No se puede ocultar que hay problemas con el suministro porque hay más demanda y menos producción. Esperamos que sea algo cíclico, pero los problemas con las materias primas venidas del mar y la escasez en el sector productivo no es cosa menor. De ahí que la idea de Peperetes sea la de sacar productos nuevos y maridajes atractivos con producto que no escasea. Por ejemplo, la lubina. Hemos hecho maridajes como la ventresca en mantequilla de Airas Móniz o la lubina al albariño de Pazo de Rubianes que son un verdadero éxito. Hablamos de la unión de casas de gran prestigio en sus respectivos sectores y la fusión de lo bueno siempre consigue una potenciación acertada si se trata con la exquisitez por bandera.

¿Cómo surgió esta sinergia entre dos referencias de calidad gastronómica como Los Peperetes y Pazo de Rubianes, ambas vilagarcianas?

Llévamos colaborando desde hace 7 años formando parte de la asociación Xuntos, Saborea Galicia. Es un proyecto gastronómico de varias empresas que presumen de cuidar al máximo sus productos como Discarlux Galicia con sus ganaderías, los vinos albariños de Pazo Rubianes, los vinos de la Ribeira Sacra de Pazo de la Cuesta y los quesos Airas Moniz, además de nosotros, Peperetes. De ese trabajo en común van apareciendo hijos en forma de productos como la ventresca en mantequilla con Airas Móniz o la lubina con Pazo de Rubianes.Con Guillermo Hermo llevaba años queriendo hacer un producto diferenciador y pensé que era el momento de experimentar con pescados grandes como la lubina.

La conserva de lubina al albariño Pazo de Rubianes. / Cedida

¿Y el secreto de ese éxito cuál es?

Producto y calidad rigurosa, además de las recetas de mi madre (María Antonia Paz). Es una lubina en salsa verde con una reducción de un albariño como Pazo de Rubianes que cuenta con una excelente y calidad fuera de lo común.

¿Cuántas referencias a la excelencia llevan el sello Peperetese?

Algo que caracteriza a nuestra casa es que las conservas son concisas y se asocian a un producto en concreto. Peperetes cuenta ahora con 52 referencias a un nivel muy alto, además de una gran variedad.

El sello de calidad de su marca ha demostrado que el producto más selecto marida a la perfección con la fórmula secreta de la magia de una madre y gran cocinera como María Antonia Paz.

Para nosotros, para sus hijos, ella es el gran secreto de Peperetes. Representa la excelencia y el cariño en la receta y en el producto. Mi hermano Santiago ya desarrolla ahora productos porque también ha heredado ese don para la cocina, pero mi madre, con 74 años, sigue pasando cada día por la cocina para supervisar los guisos y las salsas elaboradas con productos de cercanía en favor de la economía circular. Ese es otro vector que cuidamos mucho, el referido a utilizar el producto próximo y del que conocemos su excelencia.

Recuerdo un discurso suyo en la Festa da Ameixa en Carril muy emotivo, acompañado de su madre y sus hermanos Belén y Santiago. La ausencia de su padre y creador de la empresa se hizo muy presente en sus palabras.

Mi padre fue un empresario muy inquieto que tocó el sector de los quesos, la hostelería, la pesca... pero acabo en las conservas porque era su raíz y su bisabuelo tenía la antigua Conservas Malveiras, que aún conserva su nave en Carril. Todo empezó en el restaurante familiar en el que mi padre tenía una cerradora para hacer latas de conservas que regalaba a sus más cercanos. La gente le decía que no existía una conserva así de buena en el mercado. Le encendieron su bombilla de empresario y Peperetes dio sus primeros pasos en 1992 y en el año 1993 ya empezamos como empresa conservando esos procesos iniciales. A mí me tocó con 15 años empezar desde los procesos más básicos hasta tratar con chefs internacionales, completando un proceso que pasó desde limpiar pescado a como hay que negociar con grandes superficies.

¿Qué supone para usted el alto listón dejado por su padre como hijo y como gerente?

El listón en innovación lo dejó muy alto. Aprendí mucho de él y de mi madre. El ponía las ideas y mi madre era el motor. Viví era origilanidad y esa forma de pensar en ser diferente e innovadores. Nunca se buscó hacer lo que hace todo el mundo. Ni siquiera hacemos un estudio de mercado o vemos lo que hacen los demás. Nos centramos en hacer aquello que nos gusta de la única manera que sabemos hacerlo. Seguimos elaborando como hace 33 años y hemos vivido un 2024 de récord. Peperetes está en un momento muy bonito.

Lorenzo Paz recibiendo el premio en Santiago de Compostela. / Cedida

Los Peperetes, Carril, Cortegada… ¿son elementos inseparables o el futuro y la alta demanda pueden abrir otros caminos?

Son nuestros pilares. No seríamos lo que somos sin la isla de Cortegada y estos parques de cultivo. Siempre explico la maravilla que tenemos delante de la fábrica a todas las visitas que tenemos. La ubicación para nosotros es algo importantísimo. Podríamos seguir creciendo, pero nuestras producción es suficiente. Decimos que no a mucha demanda por mantener la calidad. Exportamos a 45 países y no podemos abrir más mercados sin control.

«Tenemos vínculo con Beckham aunque no le conozcamos»

Con la tradición como factor diferencial, ¿en qué ha evolucionado la firma desde su fundación?

Seguimos elaborado exactamente igual que hace 35 años, pero hemos evolucionado conforme a los tiempos en controles y certificados sanitarios que nos permiten exportar a cualquier país del mundo. También a nivel ecológico el avance es brutal. Los envases han pasado de hojalata a aluminio con un etiquetado muy cuidado. También hemos vivido la digitalización de la empresa y contamos con un impacto en redes sociales impresionante donde también enseñamos lo que hacemos, nuestra forma de trabajar y nuestro obrador de siempre.

Ahora que se refiere a las redes sociales, ¿qué supuso que David Beckham reconocise su debilidad por Los Peperetes?

Fue algo muy especial y reconoció en sus redes, con 85 millones de seguidores, que éramos sus conservas preferidas. Beckham no nos llevó al estrellato, pero su efecto fue la consecuencia del gran trabajo realizado. A nivel mediático fue impresionante. Tenemos un vínculo con él aunque no lo conozcamos. Ya casi son ahora las sardinillas de Beckham. No tenemos palabras para agradecerle todo lo que supuso a nivel mediático para Peperetes, pero intentaremos invitarlo a Carril para agradecérselo.