Los inminentes cambios de dirección y número previstos en el nuevo callejero de Vilagarcía

A falta de conocer si se ha presentado en plazo algún recurso contra el cambio de denominación de una docena de calles de Vilagarcía ya son varios los propietarios de viviendas y comerciantes de las mismas que tendrán que adaptarse a las nuevas direcciones.

La decisión ha venido impulsada por las asociaciones de memoria histórica que han exigido en múltiples ocasiones la retirada de honores a personajes ligados a la Dictadura franquista, especialmente los de especial raigambre local.

Es así que los primeros que caen del callejero vilagarciano son autoridades que se han prodigado en la villa vilagarciana en la etapa histórica de la Guerra y la postguerra, casos del alcalde Rey Daviña, el general Yagüe, Fariña Ferreño, José María Rivero de Aguilar y conde Vallellano. Y también se aprovechó la ocasión para nombrar vías que o bien no tenían denominación o el que llevaban apenas tenía significado, casos de la travesía de Feal, calle del Pabellón o dos carreteras en Bamio y Carril.

Con este motivo, la Corporación ha aprovechado para rendir un homenaje a otras personas a las que se entiende se le deben honores y distinciones; pero también para describir espacios que han sido singulares a lo largo del tiempo en Vilagarcía.

Se comprende así que la céntrica calle peatonal que de momento aún se conoce como Rey Daviña pase a llamarse rúa do Río; en este caso, un nombre que le viene al dedillo en tanto que se construyó precisamente sobre un cauce fluvial, como se puede comprobar casi todos los inviernos cuando se inunda porque el agua supera la denominada capa freática.

Otra de las vías que tiene un cambio de denominación derivado de quejas históricas es la dedicada al general Yagüe y que a partir de ahora va a recordar al admirado juez de Vilagarcía, Luis Pando, que apela tantoa la calle como a la travesía.

Mujeres que se lo merecen

Las mujeres empiezan a tenerconsideración en el acuerdo de la Corporación municipal. De hecho la placa que durante años colgó la plaza de Fariña Ferreño pasará ahora a ser sustituída por la de Maruja Mallo; y la Conde de Vallellano (en obras de peatonalización), llevará la de la universal escritora y divulgadora cultural Clara Campoamor que prodigó la filosofía de más educación y menos represión o cárceles. Pero también se dedicará una vía a Carmen Meaños, «a Carrilla» o a María Casares, en la zona de Bamio.

Las demás llevarán topónimos de siempre pero que no tenían un marchamo oficial por lo que terminarán conociéndose como Camiño do Pombal, Camiño das Canedas, Camiño da Pedra da Vela o rúa de As Lagoíñas; obviamente, mucho más nostálgicos y afortunados que los actuales.

Eliminación del título de Alcalde Honorario y las Medallas de Oro de la ciudad Otro de los controvertidos apartados se refirió a la retirada de honores y distinciones a una serie de personas que han tenido un papel de cierto relieve en la ominosa etapa de la dictadura franquista e incluso en épocas históricas anteriores, caso del título de Hijo Adoptivo de la ciudad que todavía pertenece a Miguel Primo de Rivera, a quien se le concedió el 4 de abril de 1924, es decir hace más de un siglo.Asimismo se quedan sin esta condecoración honorífica José María Rivero de Aguilar, a quien se le otorgó este título principal el 8 de enero de 1945. Fue un militar nacido en Santiado de Compostela en 1899 y también político; que se encargó del tráfico ferroviario a nivel nacional en la época franquista.Y además se le retira idéntico título a Ramón Encinas Diéguez, que lo ostenta desde el 26 de enero de 1970. Fue un abogado y político gallego que en la época del Alzamiento se alistó como voluntario, con solo 18 años de edad, y alcanzó el grado de capitán de infantería. Fue miembro de la Falange Española y fiscal en Xinzo de Limia. Además de los Hijos Adoptivos, en esta remesa de actuaciones para recuperar la dignidad de la ciudad de Vilagarcía, los integrantes de la Corporación acordaron retirar también la Medalla de Oro de la villa a un grupo de antiguos cargos de la etapa aludida.En concreto pierden la condición honorífica citada José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, que le fue concedida por el Ayuntamiento el 29 de septiembre de 1948.Se queda también sin esta enseña, José María Rivero de Aguilar, el abogado que ejerció como fiscal de Consejos de Guerra como el que determinaron la muerte de Bóveda.Y con ellos Fernando Suárez Tangil, a la sazón Conde Vallellano, que la recibió el 22 de febrero de 1954.De nuevo figura Ramón Encinas Diéguez porque pierde el título de Alcalde Honorario que se le concedió en enero de 1970 al igual que Jacobo Rey Daviña, que ostentaba dicho título desde el 6 de septiembre de 1965. Son purgados igualmente José Calvo Sotelo y José Fariña Ferreño.

En el acuerdo municipal, por otra parte, se expone que para causar «el menor perjuício a los vecinos de la travesía de Feal, ya que el cambio de denominación de la calle implica también, en una parte, la modificación de la numeración, el Concello se compromete a suministrarles sin coste alguno para los vecinos, los números de las viviendas, para que sean colocados por sus propietarios».

Asimismo, en otro apartado, el Ayuntamiento expone que se lleva a cabo la modificación del acuerdo plenario del 21 de noviembre de 1997, en el siguiente sentido: «donde se acuerda la denominación de la calle Ramiro del Río Cañotas a la Segunda Travesía Rafael Pazos, entre la plaza de Rafael Pazos y la rúa Saralegui; debe decir se acuerda la denominación de la calle Ramiro del Río ´Cañotas`a la Travesía Rafael Pazos y la rúa Saralegui.

Monolito a Lantero

Por otra parte figura en el acuerdo la instalación de un monolito con una placa como reconocimiento a los trabajadores del Grupo Lantero, en relación con el conflicto laboral del período 2014/15, para de ese modo dar cumplimiento al acuerdo plenario del 23 de febrero de 2015. El texto de la placa y la ubicación del monolito se llevaría a cabo previo consenso con el comité de empresa.

También se estiman algunas alegacionde del Faiado da Memoria, relativas a la retirada de reconocimientos y honores a determinadas personas que figuran en el libro de distinciones del Ayuntamiento de Vilagarcía.