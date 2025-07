Cambados extiende la Festa da Vieira un día más y prepara unas 16.000 unidades

La Festa da Vieira de Cambados contará este año con un día más de celebración y la previsión de superar a la anterior; de vender más de 16.000 unidades. El formato de carpa profesionalizada que regreso el año pasado repite y también las elaboraciones, por petición popular, según la organización. No faltarán la música y los showcookings entre el 17 y el 20 de julio.

La Cofradía de Pescadores San Antonio y su empresa comercializadora, Porto de Cambados, impulsan esta cita que cumple 21 años de puesta en valor de uno de los productos del mar más simbólicos de la localidad.

Entre otros, cuentan con la colaboración del Concello para un programa que este año suma un día más, arrancando el jueves 17 con la apertura de la carpa a las 20.00 horas y un concierto de La Movida. Luego, la exaltación se extenderá hasta el domingo con un horario de cocina de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

Desde la organización explicaron que se repetirán las elaboraciones del año pasado porque fueron «un éxito» entre los comensales. Así, no faltarán las más tradicionales, como la vieira en empanada, al horno o con arroz, y una de las novedades culinarias de la pasada edición: la vieira crocante con crema de calabaza especiada. En cuanto a los precios, la ración se mantiene a cinco euros, excepto la empanada, que costará seis.

No obstante, habrá otras actividades complementarias en el paseo de A Calzada, donde se va a celebrar. No faltarán los showcookings; todos los días, desde el viernes, a las 11.15 horas: empezará el Obradoiro de Hostalería do Salnés y le seguirán los chefs Miguel Mosteiro -un habitual de la cita- y Marcos Arufe, ganador del concurso Talentos de Abril.

En cuanto a la música, habrá sesión vermú y conciertos nocturnos con las propuestas de la charanga Fanfarria Furruxa, los grupos Take it Easy y Rock & Prol y Carlos Mariano.

Fiestas de los patrones

Será un fin de semana de mucha celebración en la capital del albariño, pues también tendrán lugar los actos de homenaje al patrón del pósito cambadés, San Antonio, y a la valedora de los marineros, la virgen del Carmen, con los tradicionales eventos, entre los que destacan la solemne procesión marítima.

De hecho, el patrón mayor de la cofradía, Alejandro Pérez, agradeció la colaboración de las diferentes administraciones para todas las mencionadas citas, así como de patrocinadores y casas comerciales que se vuelcan en unos momentos económicos difíciles para este tipo de instituciones por la caída de la producción, entre otras cuestiones. La presentación de la exaltación gastronómica estuvo respaldada por, entre otros, el director xeral de Pesca, Cándido Rial, y el edil de Festexos, Tino Cordal.

Y no es todo, pues el día 18 también se rinde tributo a la patrona de la localidad, Santa Mariña, con una completa programación organizada por su comisión de fiestas.