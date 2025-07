La economía de Catoira, viento en popa, con casi dos millones de inversión en 2025

El alcalde de Catoira, el nacionalista Xoán Castaño asegura que el Ayuntamiento alcanzará este año los 1,8 millones de euros, una cifra que afirma «es muy transcendente para el municipio ya que triplica la inversión realizada el pasado año y demuestra que el Gobierno local realiza una buena gestión económica». A la vez atribuye el mérito «a una eficaz tramitación de ayudas y subvenciones para revitalizar los servicios básicos y realizar obras importantes para la ciudadanía».

Indica el regidor que parte de las inversiones que se ejecutarán este año se aprobarán con el presupuesto de 2025 en el pleno del próximo 15 de julio, cuando se dé el visto bueno a los 278.000 euros destinados a proyectos clave para el municipio.

Así, entre las actuaciones están la renovación del parque infantil de la Alameda, la mejora del paseo das Lombas. que facilita el acceso al CPI; la adquisición de aparatos para el gimnasio municipal y material para el club de piragüísmo; la rehabilitación de los centros sociales de Dimo y Oeste; la pavimentación de caminos municipales; la mejora de la red de sumideros y la adquisición de un camión grúa para las brigadas.

Además de esas partidas, indica Castaño, «el Ayuntamiento ya generó crédito este año para algunas obras que están ya adjudicadas y en marcha, por lo que los fondos invertidos en ellas ya no será necesario incluírlos en las nuevas cuentas municipales. Indica que se refiere a las mejoras en la laguna de Pedras Miúdas, cuyo acondicionamiento está en marcha; la mejora del paseo peatonal en las Torres do Oeste, ya realizado; la rehabilitación del drakkar de la Romaría Vikinga; los asfaltados de Agader en otro tramo del paseo fluvial en las inmediaciones del Muíño do Cura; la mejora de la pista de pádel y del parque infantil de Viladesuso; así como el acondicionamiento interior del pabellón.

A estas obras se suman también dos grandes actuaciones con proyectos realizados por el Ayuntamiento como son la conexión peatonal del centro del pueblo con Pedras Miúdas, que asciende a 711.000 euros; y las mejoras del entorno de las Torres do Oeste, que asciende a 420.000 euros y que ya está adjudicada.

Además cuenta con otra partida de cien mil euros para la realización de un proyecto en el entorno del campo de fútbol para poner en valor las propiedades mineromedicinales del pozo de As Lombas.