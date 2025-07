El BNG carga contra el traslado de la UVI móvil: «Los turistas no importan más»

El BNG exigirá en el Parlamento la devolución de la ambulancia medicalizada a O Salnés tras su traslado a Sanxenxo para el verano y que, en todo caso, se dote a esta localidad de una propia. Y es que rechaza los argumentos ofrecidos por la Consellería de Sanidade: «Esto no es una decisión sustentada en criterios sanitarios, es puramente política y porque Telmo Martín tiene muchísimo peso dentro del PP», apuntó César Rajoy, que es técnico sanitario y acompañó a los nacionalistas.

La comitiva estuvo formada por representantes de toda la comarca y encabezada por la diputada Montse Prado que defenderá sus reclamaciones en la cámara gallega, donde además, registrarán las firmas recabadas hasta ahora –unas 2.000–, así como las conseguidas en estos días, pues la campaña continúa.

El BNG acusa a la Xunta de realizar nuevamente este movimiento –desde 2019–por la concentración de turistas que registra Sanxenxo en verano. De hecho, consideran que la solución es sencilla: que «refuercen la zona de costa con otra ambulancia, pero quitarla de su base, en el Hospital do Salnés, para trasladarla en Sanxenxo es una decisión injustificada, temeraria y negligente que pone en riesgo la salud y la vida de los vecinos de O Salnés. No son ciudadanos de segunda, no tienen menos importancia que los turistas. Esperemos que no suceda un desenlace fatal porque no llegue a tiempo, pero si pasa, responsabilizaremos directamente al PP», declaró Prado.

También aseguró que la preocupación es palpable entre la población, que lo ven cuando recogen las firmas: «Los vecinos son conscientes y te cuentan casos cercanos». De hecho, los nacionalistas consideran que la Consellería de Sanidade es «consciente» de que la comarca «queda infradotada», pues «la inmensa mayoría de los vecinos no tienen una segunda residencia en la costa y en verano siguen en sus casas, aquí, en la comarca». Es más, creen que durante su visita el pasado martes a Vilagarcía el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, «asumió que la decisión era incorrecta, pues dijo entender y compartir las reivindicaciones».

Del mismo modo, Prado negó que «esto suceda en otros sitios como dijeron, porque no conocemos otro caso» y Rajoy también se quejó de la gestión del servicio intrahospitalario. También quisieron dejar claro que comprenden la necesidad de cubrir el crecimiento poblacional en la época estival, pero «esta solución no arregla nada, simplemente es para contentar a un gobierno local de color amigo», abundó el portavoz de Cambados, Liso González.

Sobre las iniciativas, la diputada detalló que el asunto irá tanto a la Comisión Quinta de Sanidade como al Pleno y «a ver qué votan. Todo el mundo se va a retratar». Asimismo denunció que, en general, la Xunta «no t iene garantizada la atención sanitaria este verano».