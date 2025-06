A Illa inicia su particular lucha con los furtivos de bañador en los arenales

La llegada del verano supone un esfuerzo extra para las mariscadoras del municipio que, además de sus trabajos de extracción y limpieza de los arenales, tienen que diseñar turnos para ayudar a los vigilantes cada tarde en las playas a fin de evitar que los furtivos de bañador esquilmen parte del marisco que se encuentra en ellas.

Este año no ha sido menos y, desde el sábado, es habitual encontrar a un pequeño grupo de mujeres en un lugar estratégico de los diferentes arenales controlando lo que hacen los bañistas y si, como ha ocurrido en otras ocasiones, esa actividad supone la retirada de marisco de forma ilegal.

La primera jornada de vigilancia, apunta Inma Rodríguez, presidenta de la Organización de Produtores (OPP-20) de A Illa, se desarrolló sin incidencias pero ese hecho no implica que el resto del verano vaya a ser tranquilo. «Llevamos ya algunas semanas en las que se ve mucha gente por las playas y, con este calor, mucho nos tememos que no va a ser un verano fácil para nosotras», explica Rodríguez. Las tareas de vigilancia se desarrollan a lo largo de todo el litoral de A Illa, especialmente en aquellas zonas donde coinciden un mayor número de bañistas con un banco marisquero de importancia. Eso ocurre en zonas como O Bao, Camaxe, Espiñeiro o Riasón, playas por las que circulan ya una veintena de grupos (unas setenta personas) que se han organizado para estas labores prácticamente a diario.

En los últimos años, tanto los propios vigilantes de la Cofradía de A Illa como las mariscadoras han tenido que enfrentarse a todo tipo de situaciones, desde turistas que protestan porque consideran que lo que nace en la playa puede cogerse sin ningún impedimento (pese a los carteles que hay en cada arenal instando a no mariscar) hasta los que se hacen los despistados cuando son cazados in fraganti. Tampoco es la primera vez que se han encontrado con personas que reaccionan con insultos y faltas de respeto contra las mariscadoras por proteger su trabajo.

Si bien el furtivismo de bañador es uno de los grandes problemas que afronta el marisqueo con la llegada de los visitantes, lo cierto es que la convivencia entre esta actividad laboral y el turismo no siempre es fácil. Lo reconoce Rodríguez al recordar que «cientos de personas caminando por encima de la producción no es precisamente algo que favorezca su supervivencia» y pone como ejemplo que «a nadie se le ocurre pasear por un campo sembrado porque sabe que puede hacer mucho daño, pero aquí si pasa». A ello hay que añadir cuestiones como las cremas solares, cuyos químicos no son precisamente «amables» con una producción que este año está siendo escasa «aunque tenemos reclutamiento, pero no alcanza la talla comercial, por eso nos preocupa lo que pueda ocurrir durante el verano, con miles de personas caminando sobre ellas en las playas».