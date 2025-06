Arousa, la ría de las mil alternativas para disfrutar de un refrescante verano

La ría de Arousa se ha convertido en un destino preferente cada verano, con miles de turistas que se acercan a disfrutar de todo lo que ofrece, desde paisajes hasta gastronomía, pasando por cultura y demás. Eso ha motivado que el sector turístico se haya ido moldeando para ofrecer todo tipo de alternativas a precios asequibles, especialmente en lo que respecta a la náutica. Desde catamaranes surcando la ría hasta la posibilidad de practicar snorkel en las proximidades de A Illa de Arousa, pasando por kayaks para acceder a Areoso o descubrir las calas que rodean Carreirón.

En ese aspecto, uno de los municipios que más ha crecido en oferta turística es el de A Illa, especialmente a la hora de ofrecer a los visitantes la posibilidad de descubrir la ría de Arousa a través de un plácido viaje en kayak que permite disfrutar del mar, del paisaje y de la naturaleza que rodea al pequeño municipio. Cuatro son las empresas que se dedican a esta actividad en A Illa de Arousa: Piragüilla, Kayaks & Paddle Surf Arousa, Kayak-Suc y Arousa Kayaks, aunque todas ellas ofrecen muchas más sensaciones para volver a cruzar el puente el siguiente verano, además de hacerlo a precios asequibles. Es cierto que la mayor parte de ellas nacieron al amparo del «boom» turístico que experimentó Areoso, pero han sabido buscar sus alternativas tras la orden que regula el acceso al islote manteniendo precios asequibles: desde 25 euros por persona por disfrutar entre cuatro y cinco horas de un paseo en kayak. Además, la seguridad también es una de sus prioridades, controlando sus embarcaciones para evitar que puedan sufrir un contratiempo en un momento en el que el viento pueda levantarse.

Las cuatro empresas destacan el «paraíso» que es A Illa como una de las cuestiones que atrae al turista, que suele estar dispuesto a pagar por la calidad del servicio para disfrutar de una experiencia que puede considerarse casi única y que, cada vez más, está llevando al pequeño municipio arousano a visitantes extranjeros.

La más antigua de las cuatro es Piragüilla, que cumplió su veinte aniversario este mismo año y que, desde que comenzó a funcionar siempre se ha destacado por ir innovando en este aspecto. Además de las tradicionales rutas de kayak a Areoso y por el litoral, «este año hemos detectado un gran interés por el Camiño en Kayak con un guía, algo en lo que estamos teniendo una gran demanda y ya tenemos reservas para 2026». Piragüilla cuenta también con un parque de bicicletas que supera la centena en la que el cliente puede escoger prácticamente cualquier opción, desde las normales hasta eléctricas pasando por aquellas elaboradas en madera de coco. «Tenemos hasta para que setenta personas puedan hacer snorkel a la vez de forma segura», explica Marta Iglesias, responsable de Piragüilla. También reconoce que este sector «sigue en crecimiento porque el sector económico más importante del municipio, el mar, se encuentra en crisis y la gente elige el turístico para garantizar ingresos, lo que ha disparado la existencia de pisos de temporada, chiringuitos de playa y otras opciones».

Arousa Kayaks suma ya una década dedicándose a ofrecer también este servicio desde A Illa y una de sus principales propuestas es la de maridar la experiencia de navegar en un kayak, visitando Carreirón o Areoso, si se consigue el permiso, con una atractiva propuesta gastronómica. No en vano, la empresa comparte espacio con el Areoso Beach Club, recientemente premiado con un Solete Repsol, y «acostumbramos a hacer un pack de viaje y comida, a lo que sumamos una ruta en bicicleta», explica David Mochales. Su propuesta es la que más próxima se encuentra de Areoso y Mochales se muestra crítico con el funcionamiento de la web al recordar que «la gente reserva varias veces y solo va en una de ellas, pero la página no permite que se pueda cubrir después esa plaza; eso provoca que tengamos que decirle a 40 o 50 personas al día que no pueden ir al islote, por lo que entendemos que debe mejorarse». También incide en que las limitaciones de tráfico que se han establecido en A Illa «no nos afectan, porque están limitadas a un espacio concreto del casco urbano y todo el mundo que llama para reservar nos pregunta por ellas».

Cuatro años con la empresa Kayaks & Paddle Surf Arousa lleva Víctor Vidal, que reconoce que su actividad depende mucho del tiempo y «este verano parece que va a ser muy bueno y esperamos que la gente se anime a disfrutar no solo de Areoso, sino de las múltiples rutas que tenemos alrededor de A Illa». Entre esas rutas, Vidal también destaca la de los «islotes de piedra, con guía, en la que se visitan Espiñeiro, Gradín, el antiguo puerto de A Illa o el Faro de Punta Cabalo entre otros muchos lugares y que se puede combinar con paradas en los diferentes chiringuitos que hay por la costa, a esta se suma otra en la que se puede visitar el islote Pedregoso, que estará disponible en agosto, con playas blancas y cristalinas». Vidal considera que el sector se encuentra en crecimiento todavía, porque «cada año tenemos más clientes e intentamos ofrecerle una experiencia diferente, que le lleve a repetir». Entre esas experiencias diferentes se encuentra una oferta de Turismo Mariñeiro con parada en bateas y que, en septiembre se ampliará a conocer cómo se captura el pulpo.

Diego Rial es el propietario de Kayaks-Suc, y espera que, con la llegada del calor «comiencen a incrementarse las reservas».

Además de Areoso, que sigue siendo el principal reclamo para las empresas, ofrece la posibilidad de paseos por la costa y, a partir de agosto la posibilidad de descubrir los encantos del islote de Pedregoso.

Rial incide en la «seguridad que ofrecemos las empresas, porque todas disponemos, además de seguros, de embarcaciones a motor para velar por la seguridad de nuestros clientes y garantizar una experiencia segura y en la que van a disfrutar».