El PP de Vilagarcía exige dimisiones en el gobierno por sus «constantes mentiras»

El Partido Popular de Vilagarcía denunció ayer lo que considera «constantes mentiras» del gobierno municipal. Los conservadores consideran que están siendo silenciados por el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, al retirar el turno de palabra al concejal Raúl Santamaría por pedirle que «no mintiese». Consideran que esta es una actitud «autoritaria por todas las mentiras que se está vertiendo el grupo de gobierno».

La primera de esas supuestas mentiras sería el asfaltado de la rotonda de O Cavadelo, donde «se nos acusó de desconocer el proyecto después de que la solicitásemos». Los conservadores aseguran que el proyecto no cuenta con autorización, pues el Concello solo solicitó al Puerto realizar el asfaltado en la zona municipal, algo que no es necesario y que demuestra que el proyecto no incluye toda la rotonda».

También pusieron en evidencia que el alcalde «mintió» el 27 de mayo, cuando aseguró que la subvención del skatepark era la primera que se perdía. «En los últimos meses demostramos que el Concello perdió casi 2,5 millones de euros de los fondos Edusi y, además, también en 2023 se perdieron casi 100.000 euros para una ayuda destinada a la mejora de espacios degradados, que suponía repoblar 30 hectáreas de monte con especies autóctonas». A ello se suma que «todas las obras acaban fuera de plazo y con sobrecostes».

La que se supone última de estas supuestas mentiras que denuncia el PP tiene que ver con el «falso convenio con Zona Franca para la ampliación del polígono de O Pousadoiro, que el Concello anunció a todo trapo cuando lo que se firmó no fue un convenio, sino un protocolo, que no es más que la voluntad de ambas partes a realizar el proyecto, pero sin comprometerse a nada».

Raúl Santamaría también aprovechó la ocasión para denunciar «no solo las falsedades, sino también las trabas y restricciones a la libertad de expresión institucional». Insiste en que «llevan semanas acusando al PP de votar en contra del asfaltado de Agustín Romero, cuando el PP planteó una enmienda para que Xunta y Concello trabajasen de la mano para poder reparar ese vial y otros dos, tal y como estaba pactado con la titular de Infraestruturas, pero el PSOE la rechazó».

Por todo ello, desde la formación que lidera Ana Granja, exigen responsabilidades al gobierno local, que rectifique en los medios de comunicación todas sus mentiras y acusaciones vertidas contra el PP y que los responsables de esta manipulación presenten su dimisión”. No en vano, continúan, «este es el comportamiento habitual del gobierno que lidera Alberto Varela, donde se tergiversan las palabras y mienten para crear titulares vacíos y engañosos, demostrando que el PP ni miente ni tiene mala fe».