El PP de A Illa teme que el bus circular sea «un fracaso y un despilfarro»

La propuesta del grupo de gobierno de crear una línea de autobús circular en A Illa para reducir el paso de vehículos por el casco urbano no acaba de convencer al Partido Popular de A Illa, que ayer lamentaba que «el propio alcalde, Luis Arosa, anuncie con toda satisfacción que va a ser un fracaso, ya que sus propias estimaciones de usuarios apuntan a que habrá diez personas de media por cada viaje».

Según las propias cifras facilitadas por el grupo de gobierno, continúan los conservadores, «habrá un total de 4.300 usuarios durante los meses de julio y agosto, cuando la cifra de trayectos será de 434 a razón de siete frecuencias diarias (solo en turno de tarde) durante los 62 días de ese período». Con esas cifras, continúan, «en cada viaje va a haber diez personas de media, lo que supone tres o cuatro familias o cinco parejas que se acercarán hasta O Bao con sus respectivos vehículos». De esta forma, dado que hay siete viajes cada tarde, «van a conseguir eliminar unos 30 o 35 coches del centro cada día, lo que consideramos que es una cifra absolutamente ridícula, que no resuelve ningún problema», señalan. También apuntan que la inexistencia de frecuencias en turnos de mañana es otra «deficiencia que demuestra que los que nos gobiernen no conocen A Illa, ni cuando viene la gente, ya que a partir del mediodía también hay un flujo importante de gente foránea; No deben ver como están las playas y los restaurantes a la hora de comer».

Los conservadores también creen que, para la consecución de este «escaso» resultado, la aportación municipal de 13.000 euros por dos meses para subvencionar el autobús circular supone «un despilfarro más en toda esta desfeita que están haciendo con el tráfico. Al final la gente, que seguirá viniendo a A Illa porque somos un paraíso, ni cogerá el bus, que es algo que ya calcula el propio Concello, ni irá al centro con sus vehículos por las restricciones al tráfico; se quedarán en O Bao y Carreirón y los negocios lo van a notar en las cajas».

Por todo ello, y pese a la «resignación que hay en A Illa por la obcecación del alcalde con la complicidad del BNG, el PP cree que «estamos a tiempo de revertir esta situación terrible en materia de tráfico con una apuesta por el diálogo con todos los vecinos y los sectores socioeconómicos para buscar un modelo consensuado que beneficie y priorice la circulación cómoda y el estacionamiento de los vecinos de A Illa sin echar a los foráneos».