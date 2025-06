Somos lamenta el «triunfalismo» de Castro sobre la Festa do Tinto

Somos Ribadumia lamentó ayer el «excesivo triunfalismo» mostrado por el alcalde del municipio, David Castro, a la hora de analizar lo ocurrido en una Festa do Tinto donde hubo menos visitantes que en años anteriores y que tuvo «la desgracia de una muerte, varios incidentes con personas del entorno protagonistas por agredir a un guardia civil o las quejas de los hosteleros; tildar de éxito con todo esto nos parece algo inadecuado».

En aspectos organizativos la formación cuestiona la presencia de menores en los actos de inauguración de la fiesta en «una muestra de populismo inmaduro que no tiene sentido». También lamentan los fallos en el servicio de limpieza, «algo recurrente estos años, además de las quejas de la hostelería por las horas en las que pasaron los servicios de limpieza, a lo que se suma que el mal olor fue recurrente todo el fin de semana en varias zonas de Barrantes».

Somos también cuestiona que se ocultase el Punto Morado ya que no se informaba de su localización pese a incidentes de años anteriores. Otra de las quejas que están recogiendo desde Somos es la del excesivo ruido, tanto de las orquestas como de las atracciones de feria y que «se convierten en una molestia, especialmente para niños pequeños». En cuanto al cartel de las actuaciones, Somos echó de menos «otro tipo de propuestas, de mayor actualidad y dirigidas a un público más joven, que quedó fuera de plano y solo tuvo alternativa gracias a la apuesta de los locales de hostelería, con actuaciones propias». En lo que respecta al Xantar, Somos no comparte la subida de precio que experimentó y aboga por sacar a concurso esa propuesta gastronómica para ofrecer un precio más competitivo, a lo que se suma que «no compartimos que el gobierno actuase como si no hubiese pasado nada tras la muerte del trabajador, ofreciendo una falta de sensibilidad lamentable». Por último, Somos afea a Castro que su entorno «acapare titulares por supuestamente atacar a un guardia civil ya que el causante forma parte de la comitiva habitual del gobierno en la fiesta».