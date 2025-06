O galego amosa o seu magnético poder

Unha vez máis, o idioma galego énchese de cor e creatividade nas mans do alumnado do IES Castro Alobre. O instituto vilagarcián acaba de presentar unha nova edición da súa campaña «Magnetízate co galego», unha iniciativa que forma parte do programa municipal «Implicados co galego» e que suma xa máis dunha década poñendo en valor a lingua propia a través da arte e do deseño gráfico e, como non, da total identidade de toda a comunidade educativa do centro.

A proposta consiste nun concurso anual entre o alumnado de todos os cursos do centro, que este ano contou con máis de 150 deseños presentados. A temática era libre, pero con condicións: os imáns debían inspirarse na vila de Vilagarcía. Así, os traballos premiados reflicten espazos emblemáticos como o pazo de Vista Alegre ou a entrada da rúa Compostela, entre outros elementos patrimoniais da cidade que tamén serviron de inspiración.

A coordinadora do Equipo de Normalización Lingüística do IES Castro Alobre, Ángela García, explicou que os deseños finalistas foron seleccionados segundo o nivel educativo, «porque non é o mesmo o traballo dun rapaz de 1º da ESO que o dun alumno de Bacharelato, pensamos que era o máis xusto». Dos máis de 150 deseños recibidos, escolléronse seis gañadores que foron reproducidos en 1.000 unidades por modelo e convertidos en coloridos imáns de neveira.

Os produtos foron repartidos na mañá de onte en arredor de cincuenta comercios da vila, que colaboran coa campaña entregando os agasallos á súa clientela. «Non só entregamos os imáns, senón tamén carteis cos deseños finalistas para decorar os locais e visibilizar a campaña!, indicou García. No reparto participaron dez alumnos do centro, que se achegaron persoalmente aos negocios para explicar a iniciativa e fomentar o uso do galego sentíndose ainda parte máis activa.

Unha alumna facendo entrega dos imáns en Lourido. | FdV

A campaña conta cun importante apoio do Concello de Vilagarcía, que achega os recursos económicos necesarios para a impresión dos materiais. Este ano, ademais, o equipo de normalización do instituto traballou man a man con Valentina Veiga, técnica municipal de normalización lingüística. No acto de presentación, celebrado no propio Concello, estiveron presentes a directora do centro, Adriana Lameiro, membros do equipo directivo e docentes implicados na campaña.

«Levamos máis de dez anos facendo esta actividade, e cada ano escollemos un soporte diferente», lembrou García. «Nalgún ano foron pousavasos, servilletas, manteliños, bolsas de tea ou caderniños… sempre buscando que a lingua galega entre nos fogares e na vida cotiá da xente, de forma útil e atractiva».

«Magnetízate co galego» é moito máis ca un concurso: é unha ferramenta educativa e social que fomenta o orgullo lingüístico, estimula a creatividade xuvenil e conecta á comunidade educativa co tecido comercial da vila. Un exemplo máis de que o galego pode estar presente en todas partes… mesmo na porta da túa neveira.