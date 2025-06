El CEIP O Piñeiriño exige el desdoble de un aula de 4º de Infantil con apoyo de 3.500 firmas

Las familias del CEIP O Piñeiriño han dado un paso firme en su reivindicación para lograr el desdoble del aula de 4º de Educación Infantil. En tan solo un mes, han recogido más de 3.500 firmas que ayer mismo fueron entregadas en la Jefatura Territorial de la Xunta en Pontevedra, en un acto encabezado por Kathy Sánchez, portavoz del grupo de madres y padres del curso en cuestión afectados por la situación.

Sánchez explicó que la actual configuración del aula vulnera la ratio legal establecida, ya que, aunque el número de alumnos matriculados es de 19, tres de ellos presentan necesidades específicas de apoyo educativo, lo que eleva la ratio ponderada a 24 estudiantes. «Según la ley, el límite está en 20 alumnos por aula cuando hay alumnado con discapacidad, por lo que estamos claramente por encima», subrayó la portavoz.

Durante el curso que acaba de finalizar, la solución llegó desde el propio centro, que, con recursos limitados, se vio obligado a improvisar un desdoble parcial. «Solo enviaron una profesora a través del Plan Mega, pero fue el colegio el que asumió el esfuerzo de reorganizar los grupos para garantizar una atención adecuada», lamentó Sánchez, que también advirtió de que esta problemática no es exclusiva del O Piñeiriño. «Situaciones similares se están viviendo en el CEIP San Clemente de Caldas de Reis, en el Valle Inclán de O Grove y también en el colegio de A Lomba, en Vilagarcía».

Momento de la concentración delante de la Delegación Territorial. / Cedida

Las familias han decidido, por ahora, no llevar a cabo más medidas de presión a la espera del cierre del plazo de matrícula, que finaliza el próximo lunes. Con todo, no descartan nuevas acciones si no se obtiene una respuesta favorable por parte de la administración educativa.

La entrega de firmas contó con el respaldo institucional de representantes del BNG, como Xabier Rodríguez, y de la concejala socialista de Educación del Concello de Vilagarcía, Paola María, en una muestra de apoyo a la demanda de las familias por una educación pública de calidad y con recursos suficientes para atender a todo el alumnado en igualdad de condiciones.

La comunidad educativa del CEIP O Piñeiriño tiene claro que no se trata de una situación menor y espera una reacción rápida por parte de la Xunta para garantizar la calidad educativa de cara al próximo curso.