El PP de O Grove augura un «fin de ciclo» a Cacabelos en este mandato

Los dos primeros años de mandato del PSOE en O Grove no convencen al principal partido de la oposición, el Partido Popular que, ayer, cargaba contra el gobierno municipal asegurando que «están fundidos y hundidos, dando claras señales de que nos encontramos ante un fin de ciclo».

La formación liderada por Pablo Leiva advierte de que el Concello «lleva dos años completamente perdidos» y concretó que se trata del «peor período del regidor durante esta década: «Nunca compartimos la manera de hacer política de José Antonio Cacabelos y no acostumbramos a coincidir con la mayoría de sus decisiones desde 2015, pero estos dos últimos ejercicios han sido de una total ineficacia». Pero esa sensación no solo se le transmite a los miembros del PP, sino que «se ha trasladado a la ciudadanía, e incluso, al propio Cacabelos, que es consciente de que no le está dando a O Grove lo que esta villa necesita»..

Los principales retos y proyectos en materia de equipamiento, servicios e inversiones se encuentran «totalmente paralizados», ya que «no se ven avances en la mejora de las carreteras, incluyendo la necesaria remodelación de Luis A Mestre; en las instalaciones deportivas, ya que aún se está con la tramitación administrativa de As Bizocas; o una reorganización turística, con los dos millones de euros del Plan de Sostenibilidade Turística de Gastromeca esperando a ser ejecutados; además de otras muchas cuestiones».

Leiva aprovechó para ensalzar la colaboración de la Diputación de Pontevedra, «con sus inversiones millonarias», y la Mancomunidade de O Salnés, «que acaba de cerrar la financiación para reforzar la tubería de abastecimiento que garantiza el suministro de agua y que Cacabelos ha sido incapaz de acometer». Las considera como las dos administraciones que «están rescatándonos de la nada más absoluta». En este sentido, también añadió la colaboración de la Xunta «en la medida que le deja un regidor tan sectario como Cacabelos», recordando que en los próximos días se va a licitar la ampliación y mejora del CEIP Rosalía de Castro por 2,6 millones de euros para intentar comenzar los trabajos antes de que finalice el año». Por último, el PP de O Grove lamenta que «a toda esta falta de gestión y agotamiento del gobierno socialista, se añade la postura cesarista, autoritaria y prepotente, a unos niveles que, hasta este momento, no alcanzara, del propio alcalde, pese a que, en las últimas elecciones, los grovenses le dieron un toque y perdió su mayoría absoluta».

Instan a Cacabelos a escuchar y analizar el resultado y «actuar con más humildad, apostando por el diálogo con la oposición» y critican que se potencie «mucho más, en este mandato, su actitud de confrontación y enfrentamiento con todo el mundo».