La música en Meaño se queda sin las merecidas vacaciones de verano: prefiere las jornadas de convivencia

La música meañesa casó también con el arte en el eirado del escultor do Cobas Francisco Pazos. Lo hizo con el «Solpor con arte» organizado por las asociaciones Veciños de Xil y Cultural Santa Cristina de Cobas, y que congregó el domingo en torno a 150 personas que disfrutaron de los conciertos de grupos de gaitas «Penaguda» de Dena y el «Acordeóns Rías Baixas». Faltó eso sí, la Danza de Arcos de Cobas, que no pudo concurrir a última hora, tal y como estaba programado. El evento incluyó visitas en grupo guiadas por Francisco Pazos a su taller y particular museo que alberga la vivienda que preside la finca. Escultura, muebles con arte, la icónica «Menina» de Pazos y cuadros, alguno de su colección personal, enriquecieron el itinerario por la mente creativa del genial escultor meañés, y que en el exterior contaba entre sus piezas con algunos de sus pétreos guerreros.La música ambiente del dj meañés Dani amenizó la velada, la cual acabó con suculento ága-pe para el público, donde no faltaron albariño y refrescos para acompañar el picoteo y que llevó la cita hasta las 22.30 horas. El evento contaba con la colaboración del Concello de Meaño, Diputación y Espectáculos Toño.