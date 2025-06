A Illa acolle a presentación da primeira antoloxía de cantigas do traballo

O Centro de Interpretación da Conserva da Illa acolle mañá, a partires das 20.00 horas, a presentación da primeira antoloxía en galego de cantos e cantigas de traballo e cancións mariñeiras de folk anglosaxón. «Cantos do Mar» é a primeira escolma destas características e as cancións que aquí se recollen foron cojmpiladas por Susana Rodríguez Barcia e Bosco Gil de Gárate e publicadas polo selo Morgante, da editorial Rinoceronte. O libro atópase á venda nas librerías desde o pasado 23 de outubro. Trátase da primeira antoloxía comentada e traducida ao galego de cantos de traballo e cancións mariñeiras de folk anglosaxón de entre os séculos XVI e XX. O libro tamén incorpora a tradución e comentario de tres temas de orixe francófona pola sú a relevancia no xénero. Bosco e Susana afondan nesta publicació n na historia das celeumas e na súa relación co universo do mar e coa mú sica actual. Posto que as tradució ns permiten que os temas sexan cantados, haberá interpretación en directo.