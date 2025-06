Aviturga garantiza su «lucha» contra el incremento de la tasa de basura en A Illa

Señalado en los últimos días por la decisión del TSXG de archivar el contencioso contra la tasa que se les cobra a las viviendas turísticas de A Illa en concepto de recogida de basura y alcantarillado, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) emitió ayer un comunicado en el que asegura que no va a cesar en su «lucha» por unas tasas justas y que la batalla legal y administrativa todavía tiene un largo recorrido. Una de las primeras cuestiones que quieren dejar clara es que la interposición del recurso «no paralizó la aplicabilidad del acuerdo plenario al haberse aprobado la subida con anterioridad».

Desde el colectivo recuerdan que, en 2024, se encontraron con que el debate político a causa de la subida de los recibos por el servicio de recogida de basura y saneamiento había experimentado una importante escalada y que «se habían incrementado las tasas sin contar con ninguna base para ello, ya que la actividad de estas viviendas no genera más actividad a estos servicios que una vivienda de uso residencial habitual; el Concello de A Illa decidió incrementar las tasas correspondientes a estos servicios como vía disuasoria para la actividad de las VUT y con finalidad recaudatoria».

Cuando los servicios jurídicos de la asociación recibieron el expediente del TSXG, comprobaron que «ninguna subida se contenía en el acuerdo plenario que había resultado tan polémico ya que esta venía de atrás, aunque los afectados no la habían padecido todavía en sus bolsillos». Una vez interpuesto el recurso, «y visto que al TSXG solo se le remitió el acuerdo de 2024 y no el texto refundido de las ordenanzas, se solicitó la incorporación al procedimiento de las modificaciones puntuales de esas normativas redactadas en 2019 y 2023, las dos posteriores a la entrada en vigor del Secreto que regula la figura de las VUT». Al no acceder a lo solicitado, los juristas de Aviturga optaron por no interponer la demanda.

Esto, afirman, no significa que el colectivo dé por zanjada la batalla de las tasas de A Illa, «la única implicación de este archivo judicial es lo publicado en el BOP de 9 de diciembre de 2024, que no suponía la subida de las tasas». El colectivo también quiere responder al alcalde, Luis Arosa, y al teniente de alcalde, Manuel Suárez, sobre que la interposición del recurso motivó la demora en reembolsar a los vecinos los pagos girados en exceso por el consistorio, asegurando que «en ningún momento se solicitaron medidas cautelares de paralización de los reembolsos». Desconocen los motivos que llevaron al bipartito a seguir reteniendo el dinero de los vecinos, «que tampoco han recibido respuesta alguna a las alegaciones presentadas el año pasado». Aviturga pide al bipartito «un poco de calma y sensatez a la hora de tomar decisiones que afectan a colectivos como en este caso, a los 229 propietarios de VUT en A Illa, a quienes aplican una discriminación tributaria».