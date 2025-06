Vilanova prepara un verano cargado de música, teatro y espectáculo

Dos meses y medio con actividades todos los fines de semana. Esa es la propuesta de Vilanova para la edición de 2025 de las Sonatas de Verano, con programa en el que no falta la música, el teatro y el espectáculo. Las Sonatas de Vilanova arrancarán el próximo 6 de julio, con el encuentro de XIV encuentro de palilleiras y un concierto de Arosa Bay, un pistoletazo de salida a un programa en el que no faltará la celebración de la XXXI Festa do Mexillón e do Berberecho, que incluye las actuaciones de Panorama (8 de agosto), Milladoiro (9 de agosto) y Roi Casal (10 de agosto). A este evento hay que sumarle la celebración del Festivalle, el certamen de teatro dedicado a Valle-Inclán, que se celebrará entre el 8 y el 11 de julio o el Festival «O Son de Vilanova Fest», una romería ochentera que se celebrará el 12 de julio en el pazo de Vista Real.

Una de las grandes novedades será el 3 de agosto, cuando se celebre el Bivalvos Fest, un homenaje a la música electrónica que reunirá a cinco dj’s en las inmediaciones de la playa de O Terrón el 23 de agosto o el concierto de tributo a Hombres G que tendrá lugar el domingo 13 de julio en el Jardín Umbrío.

La propuesta cultural se extenderá hasta mediados del mes de septiembre, cuando se celebren las fiestas patronales de San Cipriano, que contempla, además de las actividades religiosas, la celebración de una verbena nocturna en el Xardín Umbrío con la Orquesta Aché como protagonista. Será el 16 de septiembre y cerrará las Sonatas de verano.