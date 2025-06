Pontecesures rinde cuentas

El Concello de Pontecesures dio cuenta ayer de la distribución de las ayudas solicitadas a través de las Líneas I, II, III y IV del Plan de Obras e Servizos de competencia municipal de la Diputación de Pontevedra.

Esto permite determinar la hoja de ruta trazada por el gobierno de la nacionalista Maite Tocino, que plantea proyectos como el «Diseño y desarrollo de la nueva página web» municipal, por un importe total de 7.139 euros, para lograr «un enfoque moderno y accesible» de esta herramienta.

Al igual que pidió ayuda para la «Reordenación funcional y material de la calle Carlos Maside», con un desembolso total de 436.387 euros, y la «Reforma de la calle Raimundo García Domínguez Borobó», cuya mejora asciende a 225.452 euros.

El «Suministro de material a la Escola Infantil Municipal», con un gasto de 5.495 euros, es otra de las actuaciones.

Como lo son la Festa do Churro 2025, la Festa do Centenario do Concello, los espectáculos a contratar para las fiestas del Carmen o los cursos formativos, todo ello con una ayuda solicitada de 50.124 euros.

Entre las aportaciones concedidas por el ente provincial también destacan las destinadas al «Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal», válidas para contratar a tres trabajadores para cubrir dos puestos de peón de obra pública y uno de peón de limpieza de edificios.

«La subvención solicitada fue de 56.999 euros y el coste de las contrataciones asciende a 58.379, por lo que el Concello las financia con 1.379,85 euros de fondos propios», aclaran en el gobierno de Maite Tocino.

Para terminar, decir que Pontecesures solicitó una aportación de 10.568 euros con los que financiar la redacción del proyecto «Mejora de la movilidad peatonal en ámbito de la calle de Pousa Antelo».