Hogueras en casas, calles y playas: así será la noche mágica en Vilagarcía

Para que la fiesta no acabe en disgusto es importante cumplir con una serie de normas de seguridad. El Ayuntamiento de Vilagarcía ya las enumeró en un bando del 30 de mayo, y las recuerda en las resoluciones publicadas este viernes en su portal de transparencia.Una de las más importantes es la relativa a las dimensiones de la «cachada» y de los correspondientes perímetros de seguridad. Así, por ejemplo, se establece que las llamas no pueden superar el metro de altura; en lo que respecta al perímetro de seguridad, deben dejarse seis metros de radio por cada uno de altura.Las hogueras podrán encenderse a partir de las ocho de la tarde del 23 de junio (o del 28, según corresponda), y deberán apagarse, como muy tarde, a las 5 de la mañana del día siguiente.También es importante tener a mano elementos de extinción (agua, arena, extintores...), por si fuese necesario actuar rápido en caso de emergencia, y no se arrojarán al fuego elementos contaminantes o inflamables, como plásticos , sprays o caucho. Antes de meterse en cama, hay que asegurarse de que el fuego queda completamente extinguido. Otra recomendación a tener en cuenta es encender el fuego lejos de árboles o del tendido eléctrico.