El PSOE de Ribadumia exige el arreglo de una acera de Espadeiro

El PSOE de Ribadumia exige al Concello el arreglo inmediato de una acera de la calle Espadeiro que se encuentra en «mal estado», asegura. De hecho, explica que la comunidad de propietarios se ha dirigido en «reiteradas ocasiones» a la administración porque supone un «evidente peligro» y «un menor ya tuvo que ser atendido a causa de un accidente por su mal estado», insistió su portavoz, Javier Mougán.

El concejal afirma que es una de las aceras más transitadas del centro urbano y que los vecinos de la zona llevan más de un año reclamando su reparación, incluso a través de la empresa de administración de fincas de una de las comunidades de propietarios de edificios de la zona.

Mougán indica que, según le trasladaron algunos afectados, la sociedad recibió una «respuesta verbal insólita por parte del Concello: o esperan más tiempo o arreglan ellos mismos la acera, lo cual sería ilegal y totalmente inaceptable al tratarse de una vía pública», declaró.

El concejal añade que las quejas y las peticiones presentadas por escrito por parte del administrador y los vecinos han sido «sucesivas», pero no han recibido respuesta por parte del gobierno local. «No se puede aceptar que la administración pública se lave las manos cuando hablamos de la seguridad vial en una demanda que no supone una gran inversión. No hay nada que pueda valer de excusa tras más de un año de reclamaciones», apuntó.

Así las cosas, el socialista ha presentado un escrito reclamando que se actúe de «inmediato» y también llevará el asunto al próximo pleno de la Corporación, pues considera que existe una dejadez «intolerable».

Asimismo, Mougán reclama «transparencia, responsabilidad y soluciones frente a la pasividad de un gobierno local que da la espalda a los problemas reales de los vecinos».