Vales se desvincula del Facebook de su partido

La portavoz del PSOE de Vilanoa, María José Vales, se desvinculó ayer de la página de Facebook de su formación y de las publicaciones que se han realizado en los últimos días aludiendo a la vida privada del alcalde del municipio, Gonzalo Durán. Vales explicaba ayer que «meterse en cuestiones del ámbito privado y estrictamente personales no es mi manera de actuar, por eso me desvinculo por completo de los últimos escritos, no quiero saber nada de esa cuestión».

El «post» al que se refiere alude a un comentario realizado por una mujer a la que la página de Facebook señala como «parexa» del regidor y «primeira dama» de Vilanova. Esos comentarios considera Vales que están «fuera de todo lugar y no me representan como portavoz del Partido Socialista de Vilanova».