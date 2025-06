Revenidas completa cartel y pone a la venta entradas por día

El festival Revenidas celebrará su edición de 2025 en Vilaxoán del 11 al 14 de septiembre y ya ha hecho público el cartel completo, además de activar la venta de entradas de día en su web oficial (www.revenidas.com), con precios promocionales: jueves y viernes a 35 euros y sábado a 40 euros (más gastos); el domingo, como es habitual, será de acceso gratuito.

El jueves 11 abrirán el festival Dubioza Kolektiv, The Rapants o The Baboon Show, entre otros. El viernes 12 destacan Fermin Muguruza, Sés y Baiuca, además de Talco, The Testarudes, Sons Of Aguirre & Scila, J Martina, Seitura, Svetlana. El sábado 13 se reunirán nombres como Lendakaris Muertos, Riot Propaganda, Heredeiros da Crus o Dakidarría. El domingo se cerrará con la tradicional sardiñada popular, la Gala de Circo Solidaria y actuaciones de Orquestra Bravú Xangai, As do Xeito o Terrae.

La organización mantiene también a la venta los abonos generales y el servicio de acampada. Además, todas las jornadas habrá sesión de discoteca móvil.