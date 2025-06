Queda desierto el concurso del Ludoconcilia del presente verano

Se declaró desierto el concurso para hacerse con la gestión de la ludoteca estival meañesa «Ludoconcilia», toda vez que las tres empresas que presentaron oferta no aportaron la documentación exigida o su contenido no se ajustaba al proyecto. Un dictamen de la Unidad Técnica encargada de valorar las propuestas donde se falla «inadmitir las ofertas presentadas por las tres empresas que participaron en la licitación», precisando que no se aceptarán y, por tanto, serán excluidas por «no acompañar la programación del servicio o esta no se ajuste al contenido mínimos exigido por el priego de prescripciones técnicas».

Por esta razón el regidor Carlos Viéitez, por resolución de la alcaldía, dictamina declarar desierta la licitación de este servicio y avocar de forma puntual, esto es, asumir el regidor una competencia que de otro órgano municipal, que en este caso era la Xunta de Goberno Local, para resolver en consecuencia.

El inicio de «Ludoconcilia» está previsto para inicios de julio. Responde a una iniciativa que ofrece el concello de Meaño en colaboración con la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Ministerio de Igualdad y fondos de la Unión Europea, y que ha venido a suplir los campamentos de verano para niños y adolescentes que hubo anteriormente.