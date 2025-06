El grupo The Limboos, cita en el Ágora Vermú

Vilagarcía acoge el domingo una nueva cita del ciclo Ágora Vermú, con la actuación del grupo The Limboos en la calle Romero Ortíz (13.00 horas). La banda madrileña presentará su cuarto trabajo, Off the Loop.

Este será el penúltimo concierto del ciclo organizado por el Concello dentro del programa cultural VGA 365, que busca descentralizar la oferta musical y llevarla a diferentes barrios. "La vecindad está respondiendo muy bien e incluso hay quien sigue el ciclo de lugar en lugar", destacó la concejala de Cultura, Sonia Outón.

El Ágora Vermú concluirá la próxima semana en Vilaxoán con el grupo de versiones Chaladura Rock.