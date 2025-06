Las estrecheces presupuestarias obligan a variar el tradicional recorrido de la procesión del Carme de A Illa

La tradicional procesión marítima de A Illa en honor a la Virxe do Carme tendrá una importante novedad este año que varía lo que se viene haciendo desde hace décadas. A diferencia de las ediciones anteriores, donde la imagen embarcaba en la dársena de O Xufre para ser desembarcada tras la procesión en el muelle de O Campo, este año lo hará de nuevo en el punto inicial. El motivo es que las mareas del día 19 de julio, cuando se va a celebrar la tradicional procesión, no favorecen la llegada de los barcos al muelle de O Campo. Conscientes de que el cambio podía ser polémico al no coincidir con la tradición que existe en A Illa, el único municipio donde la procesión utiliza dos muelles diferentes, la organización barajó otra fecha en la que si coincidían las mareas, el día 26 de julio, pero trasladar las fiestas a ese fin de semana suponía hacer frente a un gasto a mayores que rondaba los 25.000 euros, al coincidir con muchas otras fiestas y dispararse los precios de elementos indispensables como son las orquestas.

Conseguir ese dinero a mayores resultaba extremadamente complicado, por lo que se ha optado por esta solución que es provisional ya que el resto de opciones llevaban la celebración al mes de agosto, algo que la comisión de fiestas consideraba inviable. De todas formas, se mantendrá el paso de la imagen de la Virxe do Carme por O Campo, lugar en el que, tras el desembarco, era «bailada» por los marineros cuando se despedía del mar.

La comisión de fiestas también ha comenzado a repartir los tradicionales libros en los que figuran los patrocinadores y fotografías de época y ya se encuentra decidido el barco que transportará la imagen. Además, también ya han comenzado a ensayar los marineros que trasladarán la imagen. Las fiestas arrancarán el miércoles con la celebración de los quintos.