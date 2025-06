Adjudican la redacción del proyecto para un nuevo centro de salud en Meis

Mientras el Sergas anunciaba ayer la inversión de 122.000 euros en la redacción del proyecto para el futuro centro de salud de Meis, el municipio sobrevive sin médicos en O Mosteiro y en el consultorio de San Martiño debido a que no se están cubriendo los periodos vacacionales y bajas de los tres profesionales que desempeñan en esos dos puntos su labor. Así lo reflejaban ayer desde el Concello, alertando de que «sanitariamente, la situación en Meis es crítica en el servicio de atención primaria».Las ausencias de los médicos en un municipio con un cupo de pacientes que supera las 4.000 tarjetas sanitarias, está siendo cubierta tan solo con prolongaciones de jornada de dos horas, como ocurre en O Mosteiro; o con un sustituto dos días a la semana durante cuatro horas, que es lo que se produce en el consultorio de San Martiño.Desde el Concello reconocen que su situación no es ajena a lo que sucede en otros centros de salud de la comarca y censuran que, desde el Servizo Galego de Saúde no exista «una programación prevista para cubrir los períodos vacacionales o las bajas laborales de los trabajadores, dejando en precario a toda una población».