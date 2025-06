Estas son las normas que debes cumplir este verano

Capitanía Marítima de Vilagarcía se suma a los mensajes lanzados hace días por la Guardia Civil y pide prudencia y sentido común a cuantos manejan embarcaciones de recreo.

Ahora que comienza la temporada estival su número se multiplica, de ahí que se insista en apelar a la colaboración y se reclame el cumplimiento de las normas de navegación establecidas, para así evitar accidentes que perjudiquen tanto a quienes emplean esas embarcaciones como a los usuarios de las playas en su conjunto.

Juan Andrés Pérez, el capitán marítimo de Vilagarcía, hace suya la campaña «Mitos que hacen aguas», lanzada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de la Marina Mercante y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) para concienciar a los usuarios de la náutica de recreo y «reducir el número de siniestros que se producen en el mar.

De ahí que se «refresquen» los consejos de cada verano, tanto para el manejo de barcos como de kayaks, tablas de surf, canoas, motos de agua o cualquier otro artilugio.

Accidentes mortales

Unos consejos, cabe insistir, especialmente importantes en la ría de Arousa, donde se ha multiplicado el número de embarcaciones de recreo y éstas ya protagonizaron diferentes accidentes en los últimos años, algunos de consecuencias trágicas.

De entre los «consejos prácticos de seguridad en actividades náuticas» pueden citarse, por ejemplo, los referidos a los yates o lanchas de recreo, a cuyos patrones se propone «trazar un plan de navegación y comunicarlo antes de zarpar», pero también «consultar la previsión meteorológica, comprobar que el tanque de combustible está lleno y la batería cargada para el viaje planificado y revisar tanto los niveles de aceite y líquido de refrigeración como los elementos de seguridad, la bomba de achique y los sistemas contraincendios».

Como también se recuerda que en el mar «el canal 16 de VHF es el de emergencias» y que la radio debe estar siempre en el mismo lugar para localizarla con rapidez en caso necesario. Al igual que el teléfono móvil debe estar dentro de una bolsa estanca para poder marcar el 112 en caso de emergencia.

Abundando en ello, que también resaltaba hace días la Guardia Civil, desde Capitanía Marítima apuntan que es necesario emplear chaleco salvavidas.

Pero es igual de importante «llevar tantos chalecos como tripulantes» –en el caso de los niños adaptados a su talla– y «mantenerlos en buen estado y completos, con luz, silbato, reflectantes, correas y cierres».

Eso chalecos –homologados– deben usarse siempre «en motos náuticas, windsurf, vela ligera y con mal tiempo».

Prohibiciones

Pero hay más consejos que seguir, como por ejemplo «no amarrar en boyas de balizamiento, no llevar a más tripulantes de los permitidos y no navegar bajo los efectos del alcohol o las drogas».

A mayores, «si la embarcación es tuya, la responsabilidad también: No dejes que vayan en el púlpito de proa y si nadas en alta mar hazlo con precaución, considera las corrientes o el mar de fondo, baja la escalerilla de baño y deja siempre a alguien responsable a bordo vigilando», proclama Salvamento.

Lógicamente, también hay que «respetar las zonas acotadas para el baño y la velocidad permitida en las playas y puertos».

En cuanto a las embarcaciones más pequeñas y las motos de agua, las consignas de la Dirección General de la Marina Mercante son muy claras: «Jamás navegues por zonas de baño; para entrar o salir en las playas no balizadas, navega perpendicular a la costa, a no más de 3 nudos; evita zonas de buques fondeados; no te acerques a menos de 50 metros de otra embarcación; nunca navegues en recintos portuarios, salvo en puertos deportivos; y usa la moto solo durante las horas de más luz y siempre con buen tiempo y visibilidad».

Acelera con suavidad

Hablando de motos acuáticas: «Antes de zarpar familiarízate con los mandos, acelera con suavidad hasta controlar la moto, usa el chaleco salvavidas homologado, que es obligatorio –es recomendable que tenga silbato–, respeta el máximo de ocupantes del modelo de moto, para frenar, suelta el acelerador, mantén la distancia de seguridad y nunca pases a menos de 200 metros de la playa», se insiste en la campaña ahora divulgada por Capitanía Marítima de Vilagarcía.

De este modo quiere dejar claro –y de ahí el título de la campaña–, que «hay muchos mitos relacionados con la navegación que nos empujan a pensar que dirigir una embarcación es más fácil que montar en bicicleta».

Unos mitos, por cierto, «que ante la mínima complicación ‘hacen aguas’ y pueden generarte un problema grave, o incluso acabar con tu vida y la de tus acompañantes».

La ley del mar

Así que, lejos de mitos y de emprender esa «aventura maravillosa» de la navegación con «seguridad y alegría», lo que hay que hacer es pensar que «navegar tiene sus leyes, y es necesario conocerlas y cumplirlas».

El resumen o mensaje de la campaña de verano que trata de implementar la seguridad en la náutica de recreo es contundente: «No escuches cantos de sirena y cumple con la ley del mar para que tu travesía sea la sintonía soñada».

Lo cual es tanto como decir que «tú eres el principal responsable de tu seguridad, y tu seguridad depende de que cumplas las normas establecidas antes y durante tu travesía».