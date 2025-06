Los orígenes de la Escuela de Piscicultura que hace cincuenta años se convirtió en el Cima

Antonio Vila Nadal pretendía fundar a la vez una Escuela de Zoología en Barcelona y otra de Piscicultura en O Carril, que tendrían como objetivo el estudio de la flora y fauna marítima y hacer experimentos para la aclimatación en nuestras aguas de las industrias que de estos estudios se deriven.

En el año 1892, el científico Antonio Vila Nadal presenta un proyecto para lo que sería una escuela de piscicultura a establecer en O Carril, comentando una serie de consideraciones tales como: «Todos los gobiernos de la Europa civilizada han procurado, por diferentes medios, dar protección a la ciencia ayudando a los fundadores en la creación en sus costas de Estaciones Zoológicas y Escuelas de Piscicultura, hasta el punto de que no hay hoy en día población marítima de alguna importancia que no tenga su Estación con sus acuarios y laboratorios: Francia tiene diferentes establecimientos científicos en sus costas, relacionados entre sí, de modo que constituyen un modo armónico, tales como en Banyuls sur la Mer y Roscoff; Inglaterra cuenta con los de Londres y Brighton, Plymouth, a más de algunos otros tal como en Escocia en la localidad de Stonochoven.

Otros países europeos

En Italia lo hay en Nápoles y en otros lugares de menor importancia como en Holanda los hay patrocinados por la Sociedad Zoológica de los Países Bajos, y hasta Austria que no es demasiado marina lo tiene en Trieste patrocinado por la Universidad de Viena». Hablando concretamente de España comentaba que la industria y la agricultura sufren grandes crisis, pero también «es muy cierto que los españoles estamos muy atrasados en lo que se re refiere a los adelantos modernos. Son muchos los que esperan todo del gobierno, y si bien es indispensable que este haga algo, no obstante mucho se puede hacer con la iniciativa individual».

En su afán por crear un centro de enseñanzas de acuicultura en O Carril ponía como ejemplo de riqueza, que ya en 1875 Francia había criado y vendido 112 millones de ostras para en 1881 alcanzar los 260 millones de unidades, todas ellas obtenidos en los 4.419 parques ostrícolas de dicha nación.

Centros complementarios en España

Vila pretendía fundar a la vez una Escuela de Zoología en Barcelona. no hay que olvidar que era catalán - y otra de Piscicultura en O Carril, que tendrían como objetivo el estudio de la flora y fauna marítima y hacer experimentos para la aclimatación en nuestras aguas de las industrias que de estos estudios se deriven, propagando sus resultados por medio de la enseñanza, la revista y el libro, siendo aquella no solo particular en los locales al efecto destinados sino también de ilustración popular, dando conferencias con aparatos de proyección y exhibiendo acuarios en que se hallen los seres objeto de estudio».

En pro de la creación de dichos centros de estudio y divulgación, había fundado en Santiago en 1887 la Revista de Ciencias Naturales, y posteriormente La Propaganda Científica en 1898, siendo prácticamente el redactor casi único de ambas, atribuyéndoles el carácter de «órgano de la Estación Biológica que piensa fundar en O Carril». Partiendo de la tesis de Vila Nadal, según la cual, también la sociedad, el pueblo en su medida de posibilidades, debía contribuir a las ciencias aplicadas y la industria, construye un acuario ambulante constituido por 8 acuarios con una capacidad de 350 litros cada uno, y 4 de 180 litros, en los que el agua entra por la parte inferior y sale por la superior a fin de que la renovación sea continua y total. Y que, según la prensa de la época lo construyó «para que los niños del interior conocieran las riquezas de nuestro litoral».

Innovaciones

Aprovechó el investigador la Exposición Universal de Barcelona de 1888 para presentar el acuario y que los visitantes vieran como era la vida de los crustáceos y peces en cautividad, y emplea el momento para pronunciar una conferencia en el Ateneo Barcelonés con el título de «El congreso internacional de Ciencias Naturales y su influencia en la estación zoológica de Barcelona» en pro de la construcción de sendos edificios para biología marina tanto en Cataluña como en Galicia. Desgraciadamente ni la Exposición Universal de Barcelona, ni las conferencias sirvieron para mucho, por lo que decide copiar el sistema de patrocinio popular que había aplicado el investigador Antón Dorhn en la Estación de Biología Marina de Nápoles: +

El bueno de Vila Nadal piensa que «para obtener la protección oficial, es indispensable antes hacer algo y constituir en menor escala los centros indicados, pero para esto es necesario antes capital y recurrimos a los préstamos que quieran hacer aquellas personas pudientes que con insignificantes cantidades que nos anticipen, garantizadas con el material científico que se adquiera, por la suscripción a dicha revista se reunirá una suma que permita acometer esta empresa hasta llevarla a su realización».

Colecciones de seres marinos

Señala que se sacará dinero de la venta a universidades e institutos de colecciones de seres marinos así como las suscripciones a la revista La Ilustración Naturalista, añadiendo que «saldrán unas obligaciones por valor de cincuenta pesetas, que se emitirán para los gastos de instalación, con interés anual del seis por ciento pagaderos en recibos de la suscripción a dicha revista científica, y claro, hasta el más parvo de los catetos desconfiaba de la empresa científica y apenas se sacó nada».

Dicha revista de ciencias naturales señalaba su editor que «aparecerá todos los meses siendo el órgano de la Estación Zoológica de Barcelona y Escuela de Piscicultura de Arousa, publicando con grabados de experimentos y estudios que se hagan», siendo los precios de suscripción de tres pesetas al año para España y Portugal y de tres para ultramar y extranjero.

A la vez anunciaba la venta del libro, «Prácticas en Historia Natural, por una peseta para la futura escuela de piscicultura, y exclamaba que ¡cuánto se nos ha criticado y hasta calumniado por nuestros proyectos y actos para llevar a cabo dichos establecimientos científicos!, pero todas las diatribas y contrariedades, no serán capaces de hacernos retroceder; hemos comprometido nuestra palabra y nuestros intereses y lo hacemos ya cuestión de amor propio y apuraremos cuantos medios se nos sugieran para llevarla a feliz término».

Montero Ríos aportó dos mil pesetas para este sueño científico El único dinero que sacara Antonio Vila Nadal para su sueño científico fuera de Eugenio Montero Ríos, que donó 2.000 pesetas para la obra y desconozco si obtuvo mas dinero por parte de otros, mecenas aunque dada la escasa costumbre en España, y menos en aquella ápoca, para ayudar a las ideas científicas, presumimos que fueron muy escasas.

Por fin, el propio Vila comentaba en su revista La Propaganda Científica que, «realmente tenemos la gran satisfacción de anunciar a nuestros lectores que el día dos del pasado septiembre de 1900, por S.M. el Rey Alfonso XIII (qDg) y su augusta madre Doña María Cristina, fue colocada, con toda solemnidad la primera piedra a la Estación de Biología Marina de O Carril, anexa a la Universidad de Santiago, como está el laboratorio Arago de Banyuls-sur Mer a la Universidad de Paris, y ante las doctas personas reales, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Marina, señor Silvela, distinguidas comisiones del Ejército y la Armada, rector de la Universidad Romero Blanco, presidiendo una nutrida representación del Claustro, con su gobernador Menéndez Pidal, el Ayuntamiento de O Carril en pleno presidido por el alcalde Buhígas, y otras muchas comisiones y entidades que sería prolijo enumerar, cuyo acto nos compensa con creces todos los sinsabores, angustias y fatigas pasadas para conseguir la realización del acto».

Evolucionismo

Antonio Vila Nadal pensaba que pronto vería su Escuela de Piscicultura, que como solía pasar, se quedó en eso, en la primera piedra, y lo único seguro que tenía era su carrera de Ciencias Naturales iniciada en Barcelona y rematada en Madrid, su acceso a la cátedra en Granada que permutó para volver a Santiago, donde ya había sido profesor, y poco antes de jubilarse trasladaría a la de Salamanca y finalmente a Barcelona.

En Santiago introdujo en la Universidad las revolucionarias tesis evolucionistas de Darwin, que encima le ocasionaron disgustos con la Iglesia, y no vio la inauguración de su sueño convertido en el CIMA, Centro de Investigaciones Marinas inaugurado en 1975, -pero no en Carril como soñó-, sino en Corón (Vilanova), al que se unió el Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Marinas, que con el nombre de Intecmar se estableció en Vilaxoán. *Médico y divulgador