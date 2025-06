La Cofradía de Cambados sopesa pedir un ERTE por la falta de liquidez

El fantasma de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) vuelve a planear sobre las cofradías de pescadores arousanas. Sucedió hace un par de años, cuando a algunos pósitos no les quedó más remedio que mandar al paro a algunos de sus trabajadores después de que las riadas matasen toneladas de marisco y sus agrupaciones tuviesen que tramitar un cese de actividad; ahora, la crisis en el sector es más profunda si cabe.

Un grupo de directivos del cabildo que dirige el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez, y la práctica totalidad de la plantilla del pósito, compuesta por una veintena de personas, celebraron a última hora del viernes una reunión. En ese encuentro, Pérez expuso a los trabajadores que la Cofradía está pasando por un mal momento económico, según él debido tanto a la crisis del marisqueo como a la herencia dejada por los anteriores patrones mayores, y aseguró que se avecinan tiempos difíciles. Tanto es así que se puso sobre la mesa la posibilidad de acudir a un expediente de regulación de empleo (ERTE). «Se propusieron una serie de medidas, y esa fue una de ellas», reconoce Pérez.

Generalmente, la Cofradía de Cambados paga las nóminas de los trabajadores entre el 30 y el 31 de cada mes. Pero en el de mayo no fue capaz de hacerlo, al encontrarse sin suficiente liquidez. Anteayer viernes logró pagar la mitad de los salarios de mayo, y anunció que intentaría abonar el resto a lo largo de los próximos días. Pero el patrón mayor de Cambados ya avisó de que esta situación probablemente se repita más veces.

«El auditor ya nos advirtió cuando cogimos la Cofradía de que la situación era grave por falta de liquidez. Hasta ahora fuimos haciendo malabarismos económicos para poder llegar a final de mes y pagar las nóminas, pero más de una vez no logramos juntar el dinero hasta uno o dos días antes. En mayo, en cambio, ya no fuimos capaces», manifestó a FARO.

Según Pérez, les han avisado de que si no tienen dinero para pagar todo, deben priorizar los abonos de los préstamos y las tasas e impuestos de otras administraciones, por lo que la plantilla quedó para el final y el pósito se encontró sin dinero suficiente para hacer frente a las nóminas de mayo.

El patrón mayor señaló que además no se percibe una solución a corto plazo, ya que «la Cofradía tiene unos 60.000 euros mensuales fijos de gastos, entre las nóminas, la Seguridad Social, los préstamos que suscribió el anterior cabildo y el alquiler de los motores de la fábrica de hielo. Así que para cubrir todos esos gastos, con el porcentaje de ventas en lonja que tenemos del seis por ciento, tendríamos que facturar un millón de euros al mes». «Y a esa cantidad ni se llega ahora ni se llegó nunca», explicó Alejandro Pérez. «La situación no es fácil, y los trabajadores comprenden que todos tendremos que apretarnos el cinturón», añade el patrón cambadés.

La situación contable en Cambados se vio agravada en mayo por la necesidad de tener que abonar dos indemnizaciones judiciales a sendos trabajadores que demandaron al pósito y ganaron. Uno de ellos pleiteó contra la entidad porque en 2015 le habían quitado el derecho a cobrar la antigüedad; la otra le ganó al equipo de Pérez, que pretendía reducirle el horario de trabajo y el salario.

El actual patrón mayor asegura que gran parte de la situación financiera actual es culpa de la gestión heredada de anteriores cabildos. El sector crítico, en cambio, cree que Pérez ha dilapidado los recursos del pósito.

Pérez: «No he cobrado un céntimo en todo el año»

Alejandro Pérez y el sector crítico de la Cofradía llevan desde el jueves intercambiándose fuego cruzado. Ayer, el patrón mayor respondió a su antecesor en el cargo, José Manuel Vilas, quien había asegurado que dejó una Cofradía «solvente». El actual patrón mayor afirma que «esos que ahora nos acusan a nosotros pidieron un crédito ICO de 280.000 euros y entre septiembre de 2021 y agosto de 2023, que es cuando llegamos nosotros a la Cofradía, gastaron 260.000. ¿En qué? Pues tendrán que explicarlo».Según Pérez, gracias a ese préstamo de 280.000 euros, «tuvieron dinero para ir pagando lo que les salía, porque si no fuese por eso ya habrían quebrado mucho antes». También acusa a algunos de sus antecesores en el cabildo de «ponerse sueldos de 1.200 euros al mes y cobrar dietas de 150 o 160 euros diarios». Una situación que él promete no repetir. «Este patrón mayor no ha cobrado un céntimo, ni en dietas ni en nada, en lo que va de año, y si tengo que terminar el año así, cobrando cero, no va a pasar nada, no como otros, que lo primero que hicieron al llegar aquí fue ponerse sueldos de 1.200 euros», aseveró.Instó a Vilas a «alejarse de esa banda que lo asesora, porque cada vez que le escribe una nota de prensa, lo deja mal». «Se marcharon de la Cofradía con una deuda de 460.000 euros y nos dejaron 14.000 euros en el banco, eso no es una Cofradía solvente», añadió el patrón mayor. Finalmente, sobre el coste del actual despacho de abogados, Pérez aseguró que, «solo cobra 50 euros más que el anterior», para añadir después que, «lo que nunca han hecho nuestros abogados es esconder las sentencias desfavorables, como se hacía en el pasado».