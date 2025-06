El IES Francisco Asorey, entre los ocho mejores centros de Galicia en la PAU

El IES Francisco Asorey de Cambados ha conseguido una hazaña educativa destacada al situarse en la octava posición del ranking gallego en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025, en las que participaron 280 centros de toda Galicia. Con una nota media de 7,385 y un 100% de aprobados, el centro arousano se posiciona al término del presente curso entre la élite académica del sistema educativo gallego.

Un total de 31 alumnos del instituto cambadés se presentaron a los exámenes de acceso a la Universidad tras haber superado el Bachillerato con una media global de 8,17. El IES Rosais 2 de Vigo encabezó la lista con una media de 7,924, poco más de medio punto por encima del Asorey. Un centro de Silleda ocupó la tercera plaza con un 7,636 logrado por el único alumno que se presentó a la PAU.

El director del centro, Ángel Rey, no ocultaba su satisfacción: «Fueron unas notas muy buenas, mejores que las del año pasado. Hace dos años también se alcanzaron muy buenos resultados, pero no del nivel de este año». El responsable del centro subrayó la calidad del alumnado, asegurando que se trata de «una generación estupenda, de las que no salen todos los años».

La calidad del desempeño académico del IES Francisco Asorey se reflejará también en la ceremonia de los premios Megau 2025, que se celebrará el viernes 20 de junio en el Complejo Deportivo de As Travesas (Vigo). Nueve alumnos del centro han sido seleccionados para recibir este reconocimiento al haber obtenido una calificación igual o superior a 8,5 en la PAU, formando parte del reducido grupo de estudiantes con mejor expediente de toda Galicia.

El acto está organizado por las tres Universidades públicas gallegas, en colaboración con la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

Además, siete de los estudiantes que se presentaron a la PAU lo hicieron con una media superior al 9 en Bachillerato, lo que ya les valió un reconocimiento especial en su acto de graduación en Cambados. En las pruebas de acceso, algunos incluso superaron el 9, destacando un 9,54 como la nota más alta.

El éxito del IES Francisco Asorey no solo posiciona a Cambados en el mapa de la excelencia educativa gallega, sino que también deja un legado en el centro: una generación que se despide dejando huella y marcando un listón alto para las futuras promociones.