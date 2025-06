El albariño y la gastronomía de O Salnés conquistan el paladar de Mallorca

El Real Club Náutico de Palma, en Mallorca, volvió a ser el escenario de una nueva edición de la Festa do Albariño que se celebra en la ciudad balear desde hace 28 años. Allí acudieron el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el edil de Enoturismo, José Ramón Abal, para participar en un evento que no solo sirve para degustar lo mejor de los vinos y de la gastronomía de la comarca, sino para ofrecer una promoción internacional de estos productos. No en vano, durante la tradicional comida que organiza el empresario Antonio Seijas desde hace 28 años, participaron periodistas especializados de Alemania e Inglaterra, así como una amplia variedad de miembros de las comunidades de esos países que están asentados en Mallorca. Entre los asistentes también se encontraba un «conseller» del gobierno mallorquín, José Luis Mateo, responsable del área de vivienda.

El edil de Enoturismo explicaba ayer que este evento se ha convertido en una iniciativa clave para dar la visibilidad internacional que se merece el albariño y la huerta de O Salnés ya que «asiste prensa especializada de otros países, pero también distribuidores que contactan con las bodegas que viajan a Mallorca para participar en el evento. «Vemos que existe un gran interés en los vinos de la comarca pertenecientes a Rías Baixas, pero también en los recursos de los que disponemos en lo que se refiere a cuestiones de enoturismo, sobre todo de Cambados», explicaba ayer Abal.

Es por ello que el edil de Enoturismo de Cambados está valorando reforzar e incrementar la proyección de este evento porque «supone un éxito, un escaparate para Cambados y las bodegas, por eso no podemos estar más que satisfechos y agradecidos a Antonio Seijas, organizador de la misma». Las fórmulas de refuerzo se irán perfilando a lo largo del año que queda por delante para una nueva celebración.

Samuel Lago también explicó que este evento «permite dar difusión a nuestros vinos, a la vieira de Porto de Cambados o a los pimientos de Padrón cultivados por Horsal, muy importante para nuestra comarca». Lago señaló que «al igual que en años anteriores, las colas volvieron a ser numerosas para degustar estos productos». El evento que se celebra en el Real Club Náutico de Palma arranca con una comida en la que participan los integrantes de las bodegas, periodistas y miembros de las comunidades extranjeras asentadas en Mallorca. Es a las 17.00 horas cuando se abren las puertas para que pueda acceder el público a una degustación que satisface de manera evidente a todos los paladares. Este año, en el evento participan medio centenar de marcas de Rías Baixas y unas 40 bodegas.