Durán declarará como investigado por la querella de Vales por injurias y calumnias

El alcalde de Vilanova, Gonzqalo Durán, volverá a pasar por el juzgado en calidad de investigado el próximo 17 de julio. La titular del juzgado lo ha citado para las 11.30 horas para tomarle declaración sobre las afirmaciones que realizó contra María José Vales Martínez durante la campaña electoral de las municipales de 2023, donde acusó a la líder socialista de ser una «corrupta» durante su etapa al frente de la Cofradía de Vilanova. Aquellas declaraciones, le acarrearon una querella por parte de la candidata socialista, al considerar que habría incurrido en un presunto delito de injurias y calumnias.

Los hechos por los que se puso en marcha esta querella se remontan a la última semana de las elecciones municipales, cuando el alcalde de Vilanova y candidato del Partido Popular, Gonzalo Durán, esgrimió en una rueda de prensa un escrito de la Fiscalía en el que, supuestamente, se le abría una investigación a la candidata socialista por un presunto delito de falsedad documental tras una denuncia presentada por el patrón mayor, por lo que la instaba a dimitir, o en su defecto, a que el PSOE aplicase su régimen sancionador interno y la destituyese. Vales negó estas afirmaciones pero, lejos de quedarse quieta, se plantó en la Fiscalía de Pontevedra para preguntar directamente qué cuestiones existían abiertas contra ella en ese momento. El propio fiscal no solo le reconoció el error de que su nombre figurase en ese escrito, sino que también emitió un escrito en el que afirmaba que la persona investigada era otra (cuyo nombre figuraba en el inicio del escrito de investigación, pero que después había sido sustituido por el de Vales) y que, además, no tendría ninguna cuestión pendiente en la Fiscalía. Con esa documentación, la candidata socialista instó al regidor vilanovés a rectificar de forma inmediata, algo a lo que Durán no solo se negó, sino que continuó durante toda la campaña acusándola de haber sido una corrupta durante sus años de gestión al frente de la Cofradía, algo que, pese a afirmar que contaba con numerosa documentación que lo avalaba, nunca llegó a demostrar. Vales recibió de inmediato el respaldo de todos los alcaldes y candidatos socialistas de la comarca, e incluso, el de la, por aquel entonces, presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

Las elecciones pasaron y Durán revalidó su condición de alcalde, pero la candidata socialista no renunció a que su nombre continuase manchado por las afirmaciones vertidas por Durán en su contra y exigió la mediación de la justicia para que el alcalde se retractase públicamente de sus afirmaciones, además de reclamarle 30.000 euros de indemnización por «gravísimo e irreparable daño moral» contra su figura.

Aunque fue citado a un acto de conciliación, Gonzalo Durán no llegó a aparecer, por lo que Vales decidió seguir adelante con una querella que le vuelve a llevar ante un juez.